Nagy Ő a nagy vásznon: Így csavarta el a nők fejét Stohl András a filmekben – Galéria

Csocsó, avagy éljen május elseje!

Ugyan most Stohl András lesz a trófea, amiért meg kell küzdeni, a Csocsó, avagy éljen május elseje! című moziban focistát alakítva már ő is megtapasztalhatta, milyen érzés harcba szállni az első helyért. Az új Nagy Ő Koltai Róbert filmjében a pályán és azon kívül is kiváló spíler volt, hiszen nemcsak a labdával, de a női szívekkel is remekül zsonglőrködött.