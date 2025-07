Pokolian romlik Bruce Willis állapota! Már beszélni és mozogni is képtelen – sokkoló fotókon az összeomlás

A 80-90-es évek leghíresebb kemény fiúi között mindenképp meg kell említeni Arnold Schwarzeneggert, Sylvester Stallone-t vagy Bruce Willist. Utóbbit viszont sajnos már aligha lehetne a szikársággal vagy a keménységgel párhuzamba hozni, miután Bruce Willis betegsége miatt már egyáltalán nem emlékezet egykori önmagára. A Die Hard-filmek sztárjánál 2022-ben előbb afáziát, azaz súlyos beszédzavart, majd egy évvel később frontotemporiális demenciát állapítottak meg az orvosok, minek következtében Hollywood egyik legékesebben ragyogó csillaga kényszerpihenőre kellet, hogy vonuljon. Bár szerettei, köztük például exfelesége, Demi Moore társaságában biztosan rengeteg pozitív energia lengi körül a korábbi John McClane-t, állapota egyre csak rosszabb lesz, és most a korábbiaknál is aggasztóbb hírek szivárogtak ki a családi fészkükből.

Bruce Willis állapota évek óta egyre csak romlik, senki sem tudja, mennyi ideje lehet hátra (Fotó: TheImageDirect.com)

Bruce Willis már beszélni és járni sem tud

A Bruce Willis-filmek száma már évek óta nem gyarapszik, de rajongóit talán ez izgatja a legkevésbé. Kedvencük ugyanis pár éve még csak a vásznon küzdött nehézségekkel, most viszont már a legalapvetőbb dolgokkal is alaposan meggyűlik a baja. A legfrissebb, ugyancsak aggasztó hírek szerint Willisnek már az olvasás és az írás mellett a beszéd, valamint a járás sem megy igazán. Kezd teljesen kiszolgáltatottá válni, pedig pár hónapja még vígan táncolt Demi Moore társaságában otthona melegében. Noha hivatalos közlemény még nem érkezett a családjától, a Hatodik érzék, a Ponyvaregény és A sebezhetetlen 70 éves sztárjának hogylétéről eddig is osztottak meg többször fejleményeket, így nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan ismét tájékoztatják az aggódó fanatikusokat a hozzátartozók, addig pedig csak imádkozhat érte a méretes fanbázis.