Hány ember győz le egy gorillát? Cápán és kokós macin is kipróbáltuk a mozikban!

Legyenek azok gorillák, kutyák, kígyók, medvék, dinoszauruszok vagy cápák, a filmes hősök megküzdenek velük. A mozikban akár puszta kézzel, akár az emberi furfangot is bevetve, de végül valahogy lezárul a gigászok csatája.

A mozikban először 1933-ban tűnt fel King Kong Fotó: KPA/ Northfoto

7 kedvenc mozifilmünk az állatok és emberek közötti küzdelemről!

A cápa (1975)

Kevés félelmetesebb állat létezik a cápánál, ami ráadásul egy olyan közegben jelent veszélyt az emberekre, ahol amúgy is bizonytalannak érzik magukat. Steven Spielberg korszakalkotó filmjének láttán jónéhány mozinéző mondott le egy időre, vagy akár örökre a tengerben fürdőzés élményéről, olyan hatásosan ábrázolta a tengerparti üdülővárost terrorizáló óriás fenevad és a maroknyi cápavadász mitikus küzdelmét.

Cujo (1983)

Mi történik akkor, ha nem egy félelmetes vadállat jelenti a veszélyt, hanem az ember legjobb barátja fordul ellene? Stephen King egy ilyen helyzetet dolgozott fel a mamlasz házi kedvencből megveszett rémmé változó Cujo történetében, ami a regényváltozat után a filmvásznon is alapos hatást gyakorolt a nézőkre.

Jurassic Park (1993)

Az állatok maguktól nem ellenségesek az emberekkel, és a legtöbb esetben csak azért jön létre konfliktus a két fél között, mert az emberek túlságosan beleavatkoznak a természet folyásába. Ezt a tételt semmi sem mutatja be jobban, mint a dinoszauruszos filmek nagy, és számos folytatást megélt klasszikusa, amiben a klónozott őslények állatkertje először persze lenyűgöző, majd következik az örökbecsű mondás:

Hű-ha! Mindig így kezdődik! Aztán majd jön a futás, meg a sikítás!

Kígyók a fedélzeten (2006)

Mérgeskígyóval sosem jó találkozni. Ennél csak az rosszabb, ha több száz darabról van szó, a találkozás helyszíne pedig egy olyan szűk tér, ahonnan lehetetlen távozni. De hogy kerülnek a kígyók a fedélzetre? Az FBI szuperfontos tanúja miatt, akire egy főgengszter virágillattal bevadított csúszómászókat szabadít. Szerencsére a mindig cool Samuel L. Jackson mindig tudja, mit kell tenni, és pláne mondani.

King Kong: Koponya-sziget (2017)

Ha már a gorilla és ember közötti küzdelem adta cikkünk apropóját, akkor itt a helye a listánkon egy gorillás filmnek is. King Kongot mondjuk biztosan nem tudná legyőzni 100 ember sem puszta kézzel, de ez esetben egy ősidőkből ittmaradt óriásgorilláról van szó, akit emberi expedíció zavar meg egy világtól elzárt szigeten. A klasszikus történetből született híres mozifilm 1933-ban, 1976-ban és 2005-ben is, ez a 2017-es változat pedig kissé újra is értelmezte a mítoszt.