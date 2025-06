/Animációs siker után itt az élőszereplős viking kaland - 15 érdekesség az új Így neveld a sárkányodat-filmről

Június 12-től látható a hazai mozikban az animációs sikerfilm élőszereplős, új változata. Az Így neveld a sárkányodat hatalmas siker volt és három rész is készült belőle, ennek apropóján összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Az Így neveld a sárkányodat szuper látványosnak tűnik Fotó: Dreamworks

15 érdekesség az Így neveld a sárkányodat élőszereplős változatáról

1. Az Így neveld a sárkányodat-filmek Cressida Cowell angol írónő azonos című, magyarul is olvasható ifjúsági fantasyregényei nyomán készültek. Az írónőt az új film forgatására is elhívták, és meghatottan tapasztalta, mennyire jól visszaadták az alkotók a maguk fizikai valójában az általa leírt helyszíneket, mint például a viking falut.

2. Az eddigi Így neveld a sárkányodat-filmek esetében nem volt lehetősége ilyesmire, mivel azok mind animációs alkotások voltak. A korábbi siker-rajzfilmek élőszereplős változatának elkészítését a Disney stúdió kezdte el az 1990-es második felében a Glenn Close-féle 101 kiskutyával, de igazán a 2010-es évek közepe óta épített rá többé-kevésbé jövedelmező stratégiát. Most a Dreamworks stúdió is követi a példát az egyik legnagyobb animációs sikerük, az Így neveld a sárkányodat révén.

3. A most mozikba kerülő film sztorija tehát ugyanaz, mint a legelső animációs filmé volt. Akadnak azért különbségek is: realistább, drámaibb, komorabb filmre törekedtek az alkotók, nem olyan harsány, vibráló színekkel találkozhatunk, mint az animációs verzióban, és a sárkányok is inkább népmesei szörnyetegek, akiknek a megszelídítése epikus feladat.

4. Az élőszereplős Így neveld a sárkányodat forgatása nagyrészt egy belfasti filmstúdióban zajlott, aminek területén teljesen felépítették a helyszínek nagy részét lakható házakkal és működő kovácsműhellyel is. A tájképekért Izland, Skócia és a Feröer-szigetek feleltek.

5. Az animációs filmek neves szinkronhangjai közül Gerard Butler az élőszeplős változatban is felbukkan, immár a maga fizikai valójában is eljátszva a viking törzsfőnök Pléhpofát.

6. A film főhőse, a viking fiú Hablaty szerepére a Fekete telefonból ismert Mason Thamest szerződtették.