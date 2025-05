Tom Hanks öccse a Borsnak: „Imádom a pálinkát!

Ismét sztárparádét ígér a Hollywoodot is megjárt, a korábban Tim Curryvel vagy Lance Henriksennel is dolgozó fiatal direktor, Hatvani Balázs következő alkotása. A Two minutes to midnight címre keresztelt, hidegháborús időkbe visszakalauzoló misztikus mozi sajtótájékoztatójának a fóti, nemrégiben átadott, elsőrangú körülményeket biztosító United Illusions adott otthont. Itt kaptunk egy kevéske ízelítőt a hamarosan megjelenő produkció hangulatából, illetve megtudhattuk, kik tűnnek majd fel a moziban. A szereplőgárdát erősíti például Tom Hanks testvére, Jim Hanks, az Addams Family-filmekből ismert Carel Struycken, Stacey Aung az ifjabb generációt, míg Kálloy-Molnár Péter hazánkat fogja képviselni a projektben.

A Two minutes to midnight sajtótájékoztatóján Tom Hanks öccse, Jim Hanks (középen) nem győzte dicsérni a magyar filmkészítőket, köztük Hatvani Balázs rendezőt is (Fotó: Máté Krisztián)

Pálinka, a jetlag ellenszere

A sajtóeseményen a kétszeres Oscar-díjas színész testvére, Jim Hanks adott interjút a Borsnak. Tom Hanks fivére elárulta lapunknak, hogy ugyan sok időt még nem töltött hazánkban, Európában is csak most van először, de már volt szerencséje belekóstolni a helyi kultúrába, és nagyon ízlik neki a pálinka, melyet hasznos dolognak is tart, főleg, ha utazik az ember:

Sajnos én nem tudom kimondani (pálinka - a szerk.), de az első este ittam belőle pár pohárral, és imádtam. Eddig én sem tudtam, de ezt inni elég jó módszer, hogy gyorsan helyrepofozd magad az utazás és az időeltolódás okozta fáradt állapotból. Remekül aludtam tőle és csak egy cseppet voltam másnapos, szóval köszönöm!

– árulta el a neves filmsztár testvére.

A fiatalabb Hanks testvér azt is hozzátette, imádja esténként járni Budapest városát, mert mindenki barátságos, jókedvű és biztonságban érzi magát, illetve megjegyezte, rengeteg kiváló étterem található nálunk. Sőt, olyannyira jól érzi itt magát, hogy gondolkodás nélkül igent mondana egy következő magyar filmes felkérésre is.

Jim Hanks a Tom Hanks-filmek állandó visszatérője, mint a testvére dublőre (Fotó: Mate Krisztian)

„Nem én vagyok Tom Hanks!”

Jim Hanks, aki bátyja filmjeiben többször test- és hangdublőreként dolgozott, arra a kérdésünkre, hogy sokszor összetévesztik-e Tommal, a következőt felelte:

Ritkán, de előfordul, hogy azt hiszik, én vagyok Tom Hanks. Inkább az a jellemző, hogy csak hasonlítanak hozzá. Majd, mikor megszólalok, még jobban rácsodálkoznak, mekkora a hasonlóság, aztán miután megtudják a vezetéknevem, teljesen elvesztik az eszüket az emberek, de sokan még ezek után sem rakják össze a képet, hogy a testvére vagyok

– mondta lapunknak a színész.