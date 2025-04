Taylor Swifttel térhet vissza az egyik legkedveltebb romantikus film

1992-ben a filmtörténelem egyik legemlékezetesebb szerelmespárját ismerhettük meg a kétszeres Oscar-díjas Kevin Costner, valamint hatszoros Grammy-díjas Whitney Houston személyében. Több mint testőr című romantikus thrillerjük anno hatalmasat robbant a mozikasszáknál, emellett pedig a a híres énekesnő és testőre között szövődő szerelmi sztori több Oscar-jelölést is bezsebelő betétdalai örökre beépültek a köztudatba. Így hát csak idő kérdése volt, hogy a csőd szélén álló Warner Bros. mikor keresi fel újra a három évtizeddel ezelőtt elhagyott aranybányáját, hogy biztos kasszasikert termeljen ki magának belőle. Ez az idő most érkezett el, a forgatókönyvet a meglepően magas Clint Eastwood legutóbbi mozijának, a Kettes számú esküdtnek a szkriptírója, Jonathan Abrams jegyzi majd, a projekt élére pedig azt Sam Wrenchet nevezték ki a stúdió fejesei, aki eddig koncertfilmekkel szerzett magának hírnevet a szakma berkein belül. Wrench a zeneipar nagy sztárjaival dolgozott már együtt, forgatott már Sabrina Carpenterrel, Billie Eilish-sal és Taylor Swifttel is. Utóbbi énekesnő kapcsán pedig szárnyra is kaptak a pletykák, hogy az ő kezében landolhat a tervezés alatt álló remake női főszerepe.

A Taylor Swift-dalok listája után most a Taylor Swift-filmek listája bővülhet a Több mint testőr remake-kel (Fotó: PA)

Taylor Swift léphet Whitney Houston örökébe?

A rajongói spekulációkat és híreszteléseket, miszerint Taylor Swiftet fogják kiválasztani a Warner gondozásában készülő film főszerepére már a tengerentúli televíziózás világában is beszédtéma lett. Tyra Banks, amerikai modell és műsorvezető például a Today with Jenna & Friends címre keresztelt reggeli műsorában tárgyalta ki a készülő remake-et kolléganőjével, Jenna Bush Hagerrel, aki megjegyezte Banksnek, hogy Swift szerinte is tökéletes választás lenne a női főszerepre. Erre az egykori modell rátett még egy lapáttal, és megnevezte, kinek kellene a testőrt alakítani:

Eredetileg Whitney Houston volt, mint fekete lány és Kevin Costner, mint fehér férfi. Mi lenne, ha ezt megcserélnék, és Taylor Swift és Idris Elba lennének a főszerepben? Menő lenne!

- mondta a Sakáltanyából is ismert színésznő.