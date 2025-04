Pedro Pascal üzent kollégájának: „Hátborzongató érzésem volt veled!” Jön a Last of Us új évada!

Jövő hét vasárnap debütál a Max felületén a Last of Us új évada. Az horrorsorozat szereplői a köztük kialakult mély, testvéri kötelékről, valamint forgatási élményeikről meséltek. A poszt-apokaliptikus világban játszódó sorozat első szériája 2023-ban jelent meg és még a konzolok világának szerelmeseit is lenyűgözte a történetmesélése, képi világa és hőseik hús-vér megelevenedése.

Pedro Pascal a Last of Us új évadáról árult el dolgokat (Fotó: CraSH / Northfoto)

Pedro Pascal a Last of Us élményeiről mesélt

Azt hiszem, hogy az első évad egy nagyon-nagyon jól elhelyezett ívet írt le számunkra. Azt Lunával kezdtem. Az 1. évadot együtt kezdtük, igaz? Így volt számunkra egyfajta kötődés, beavatási folyamat – belelépés az egészbe. Megvoltak a próbáink és az előkészületek és elmentünk raftingolni is.

– kezdte a színész, akinek társa, Gabriel Luma hozzátette:

„Igen, voltunk raftingolni a Bow folyón, ami nagyon jó volt” – tette hozzá a a 42 éves Gabriel Luma, majd Pascal vette vissza a szót.

Gabriel Luma és Pedro Pascal nagyon jó barátságot kötöttek (Fotó: Nina Prommer / Northfoto)

Ott voltál, amikor úgy érzem, hogy a karakterem sok hús-vér része kezdett megmutatkozni. Szóval a 2. évadban már egyszerűen természetesnek vettem, hogy nem csupán jelenetpartnerként, de barátként is ott voltunk egymásnak

– folytatta Pedro Pascal, akinek mondandójára kollégája nagy bólogatások közepette felidézte első, online beszélgetésük emlékét.

„Azt hiszem, amikor először beszéltünk, volt egy nagyon szép FaceTime hívásunk, ahol egy nagyon hátborzongató érzésem volt veled, úgy éreztem, mintha mindig is ismertük volna egymást” – mondta kollégájához fordulva Gabriel Luma. A főszereplő, Pedro Pascal elárulta, hogy 5 éves ugrással indul a Last of Us 2. évada, valamint arról is mesélt, hogy az általa megformált Joel és Bella Ramsey karaktere, Ellie az új évad elején kissé elhidegülnek egymástól.

A színész elárulta, hogy nagyon nehéz volt eljátszani, hogy elhidegült színésztársától (Fotó: Nina Prommer / Northfoto)

„Hihetetlenül fájdalmas távolság alakul ki kettejük között”

Úgy érzem, hogy Craig és Neil [a két forgatókönyvíró: Neil Druckman és Craig Mazin] csodálatos döntése volt, hogy az első jelenet, amit forgattunk, csak Bella és én voltunk, egyfajta intim környezetben. Hihetetlenül fájdalmas távolság alakul ki kettejük között és a jelenetek eljátszását követően valóságos felüdülés volt Bellával nevetgélni. Megnyugtató volt, mintha újra és újra hazatértünk volna.

– mesélte Pedro Pascal, aki hozzátette, Joel szerepe kiemelkedik a többi általa játszott karakter közül.