Brad Pitt és George Clooney megint kifoszthatnak egy kaszinót

A két sármőr kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza. A ’90-es években, bár riválisok is lehettek volna, inkább barátok lettek, a jó viszony pedig úgy tűnt, megszakíthatatlan. Ám, George Clooney párja, aki azóta már a felesége, Amal Clooney és Brad Pitt exfelesége, Angelina Jolie híresen nem jöttek ki jól egymással. A rossz nyelvek szerint az azóta már teljesen új életet kezdő Jolie végtelenül féltékeny volt a Mrs. Clooney körüli hatalmas figyelemre, a hölgyek közötti rossz hangulat pedig rányomta a bélyegét az ezeréves cimborák kapcsolatára. Ez végül abban csúcsosodott ki, hogy Pitték el sem mentek George és Amal Clooney esküvőjére, a barátság pedig gyógyíthatatlannak tűnő sebet szerzett. A rajongók legnagyobb szerencséjére azonban a szívtiprók azóta már megbékéltek egymással, ráadásul most ismét egy közös projekten dolgozhatnak, méghozzá a nagy sikerű Ocean’s-trilógia folytatását hozhatják el nekünk.

Brad Pitt és George Clooney barátságának megromlásához sok köze volt Angelina Jolie-nak (Fotó: Alex J. Berliner / BEImages)

Több Ocean's-projekt is van a kalapban

A Steven Soderbergh által dirigált első Ocean’s-mozi, az Ocean's Eleven még 2001-ben jelent meg, ami az 1960-as, azonos című klasszikus remake-je volt. Ezt követte még két további felvonás, majd 2018-ban egy spin-off Sandra Bullockkal a főszerepben. Az utóbbi években pedig több elképzelés is született a franchise felélesztésére. Ha minden igaz, készül egy előzményfilm, mely a ’60-as évekbe kalauzolja vissza a nézőket, a főhősei pedig a Barbie két sztárja, Margot Robbie és Ryan Gosling lesznek. Emellett felröppent egy nagyon izgalmas crossover-epizód ötletének pletykája is, miszerint az Ocean’s rosszfiúit össze kellene ereszteni a Magic Mike félmeztelen karaktereivel.

Az Ocean's-trilógiát 2007 óta lezártnak hittük, de ez most változhat (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Brad Pitt és George Clooney nem állnak le

Az Ocean’s Fourteen ötlete már hónapok óta lóg a levegőben, és Brad Pitt George Clooney-val készített közös mozija, a tavaly szeptemberben debütáló Két magányos farkas körüli felhajtás pörgette fel igazán a franchise folytatásának menetét. Ha hinni lehet a pletykáknak, a két sztár pár hónappal ezelőtt még a Nyugaton a helyzet változatlan című háborús dráma direktorát, Edward Bergert nézte ki a kaszinórablós sztori továbbszövésére, de most úgy fest, más veszi a kezébe az irányítást. A Gyilkos járatot és a Deadpool második fejezetét is jegyző David Leitch ülhet be a régóta várt negyedik rész rendezői székébe, és már csak az a kérdés, hány embert tudnak rávenni még egy (talán utolsó) akcióra.