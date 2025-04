Nincs igazság a földön: 5 dolog, ami miatt kiborító lett A Fehér Lótusz fináléja

Az utóbbi közel 24 órában nézők milliói követték a MAX-on a széria befejező részét. Annyi biztos, hogy A Fehér Lótusz harmadik évada a legmegosztóbbra sikeredett, és bár már készül a negyedik, reméljük pár tanúságot megfogadnak a készítők a nézők visszajelzéseiből. Egy biztos, Mike White szériája ismét bizonyította, nincs igazság a földön.

A Fehér Lótusz fináléja sok kérdést hagyott nyitva Fotó: ZUMAPRESS.com

Az 5 legkiakasztóbb pillanat A Fehér Lótusz fináléjában

Innentől a cikk spoilereket tartalmaz!

Mosogatni nem árt

Az alapvető higéniás szabályok közé tartozik a kézmosás, illetve a nagyon koszos edények elmosása. Főleg, ha előző este egy olyan koktélt kever benne az idegösszeomlás szélén lévő apánk, aki szerint „megromlott” a kókusztej, és azért volt fura szaga és íze a koktélnak, nem pedig azért, mert telerakta azzal a bizonyos öngyilkosgyümölccsel, amivel a legkisebb fia kivételével mindenkit meg akart ölni, ezzel kímélni a családját a szégyentől és a szegénységtől. Másnap reggel pont a legkisebb srác, Lochlan a mosogató helyett az öngyilkos gyümölcs maradékait felhasználva akar proteinshaket keverni magának, hogy jobban hasonlítson a talán túlságosan is imádott bátyjára. A hatás nem marad el...

A fokozottan terhelt Radliff családban csak a dráma van Fotó: ZUMAPRESS.com

Piper Nooooooooo

A Ratliff család így is fokozottan terhelt a sikkasztó apa, a gyógyszereken élő anya, a tesztoszteronbika bratyó és a testvéri imádatot kissé szabadosan értelmező, fentebb említett Locklan személyében, azonban a legnagyobb csalódás Piper lesz a végére. Az egész utazás miatt jött létre, ugyanis a terve az volt, hogy egy buddhista kolostorba tölt egy évét, hogy a felsőtízezerbéli életét hátrahagyva rájöjjön, ki is ő. Piper egy éjszaka után meg is találja a választ, miszerint a családja egy elkényeztetett Z-generációs libát nevelt belőle, aki bár a világ minden fájdalmát is a magáénak tudja, de a világért se mondana le a túlárazott vegakaja és a légkondi kényelmeiről.

Negyvenes amerikai turistákat húznának le az oroszok Fotó: Fabio Lovino/HBO

Putyin és Zelenszkij miatt nézzük el az orosz bűnözést

Az évad főbikája az orosz Valentin, a szálloda látszólag kellemes küllemű masszázs-terapeutája. Az évad közepén azonban kiderül, hogy díjnyertes selyemfiú, sőt egy bűnbanda része, akik a három, negyvenes amerikai turistát készülnének lehúzni, nem beszélve A Fehér Lótusz ékszerboltjáról, ahova az évad elején törnek be. A tesze-tosza őr, Gitang azonban rájön, hogy Valentin segíti az orosz bűnözőket, aki a saját védelmére azt hozta föl, hogy a munka mellett ugyanúgy kell neki a pénz, különben kitoloncolják és mehet az orosz frontra harcolni. A rész végére ez a szál teljesen elfelejtődik, és egy utolsó képben látjuk, hogy az orosz maffiózók a macáikkal buliznak.