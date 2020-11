Kolbásztöltésben is remekel Baji Balázs

Baji Balázs családjában nagy hagyománya van a kolbászkészítésnek. A legjobb magyar gátfutó alaposan kiveszi a részét a munkából, darál, gyúr, tölt.

Baji Balázs családjában nagy hagyománya van a kolbászkészítésnek. A legjobb magyar gátfutó alaposan kiveszi a részét a munkából, darál, gyúr, tölt.

Profin tölti a kolbászt a világbajnoki bronzérmes gátfutó, Baji Balázs. A békéscsabai atlétának a vérében van a „disznólkodás”, gyerekkora óta segít szüleinek az ízletes csemege el­készítésében. A munka gördülékenységéért a sportoló édesapja felel, az ő feladata a fűszerezés, míg Balázs és testvére, Bence a fizikai munkában veszi ki a részét: húst darálnak, gyúrnak, töltenek.

– A hagyomány nálunk nagyon fontos, ezért a legkisebb korosztály is képviseltette m­a­gát a munkában. Tesóm gyerekei természetesen játéknak is tekintették a kolbászcsinálást. Emlékszem, kiskölökként engem is tanított apukám, munka közben folyamatosan magyarázta a szakma csínját-bínját – mesélte a Borsnak Baji, aki a tökéletes receptet nem árulta el, ugyanis az családi titok.







Baji Balázs (balra) és testvére, Bence büszkén mutatta meg az elkészült kolbászokat © Instagram

A sportoló-féle házi kolbásszal boltban nem találkozhatunk, hiszen csak saját fogyasztásra készítik.

– Most kisebb mennyiséget csináltunk, mert november elején még nem a legideálisabb az idő a füstölt kolbásznak, túlságosan meleg van. De így is legalább harminc kilónyi jött össze. Az év végén vagy januárban indul be a nagyüzem, akkor az egész éves adagot készítjük el – tette hozzá Baji, akinek nagy szívfájdalma, hogy a koronavírus-járvány miatt idén elmaradt a híres békéscsabai kolbászfesztivál.







Harminc kilót töltöttek © Instagram

– Ha már nem tudtunk együtt ünnepelni a várossal, gondoltuk, otthonunkba varázsolunk egy kis fesztiváli hangulatot.