Csoki bácsi vígan repked a kapuban

Három korosztály futballistáit boldogítja Kristóf András. A boldogít kifejezést lehet szó szerint érteni, mert nemcsak a meccsek után, szavakban jeleskedik, de a pályán, a kapuban is odateszi magát.

Dumában sem lehet zavarba hozni, annál is inkább, mert régi uszodai ember – ma­gyar bajnok pólós és BEK-bronz­érmes volt az újpestiekkel –, s ugye aki a medencék világában kapott kiképzést, azt nem lehet zavarba hozni egy-egy könnyelmű beszólással. Mint ahogyan a focipályán sem, mert Kristóf Bandi, azaz Csoki bácsi 58 évét meghazudtoló fürgeséggel há­rítja a kapuja felé tartó bom­bákat.

– Egy kicsi mozgás mindenki­nek kell – mondja, mintha csak könnyű, mindennapi levezetésként védene a BVSC három „túlko­ros” futballcsapatában. – Három éve még a Masters vb-n is szerepeltem a pólósokkal, de mára csak a foci maradt.







Nem afféle egyelőre nincs jobb alapon vetik be Csokit, hiszen a vasutasok kiemelt öregfiúk, old boys és veterán csapatának is oszlopos tagja . Bár azt azért elismeri, hogy az öregfiúk meccseit egyszer-egyszer már kihagyta. A veteránoknál azonban állandó (fő)szereplő.

– A párom angyali türelemmel megáldott hölgy, és csak nagy ritkán teszi szóvá, hogy hetente három nap a focié . Tudja, ennyi kell nekem, ráadásul, ha nyerünk, engem kenyérre lehet kenni a meccs után. Előtte is jó fiú vagyok, hogy elengedjen focizni.

Csak csendben és vastag zárójelben teszi hozzá, párjának a legeslegangyalibb türel­mére is szüksége volt ahhoz, hogy a családi béke megőrzése érdekében ne használjon csúnya szavakat a futballal kapcsolatban, amikor a hónap elején a járvány miatt elmaradt meccseket pótolták. Két hét alatt nyolc meccs. Páratlan a maga nemében, sőt hozzáértők szerint ez már igazi rekord.