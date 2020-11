Bátran kóstolják a halkaját a csaligyártók

A legtöbb pecás úgy tobzódik a horgászboltokban, mint a nők a ruhaosztályon. Folyamatosan keresik az újdonságokat. Szagolgatják, nézegetik a csalikat abban a reményben, hogy megtalálják a csodaeledelt. Kutatások megállapították, a legtöbb vásárló a szín és az illat alapján dönti el, milyen pontycsemege kerüljön a kosarába. Érdekes, de a csomagolás is befolyásolja döntésünket. Például a sötét színű dobozfedő kevésbé vonzó, mint vi­lágos társai.







A daráló két óra alatt képes egy tonna takarmányt megőrölni © Dombóvári Tamás/Bors

Nagy a konkurenciaharc

A horgászat fejlődésével annyi gyártó jelent meg a piacon, hogy sokszor órákig is nézegetjük, melyik cég termékét válasszuk. Ma már nem divat egy üveg kukoricával és egy doboz gilisztával lemenni a vízpartra, hiszen a jó minőségű, változatos ízvilágú csaliknak köszönhetően elkényelmesedtek a halak. Persze a régi klasszikusokkal is eredményesek lehetünk, ám manapság nagyobb sanszunk van horogra csalni a pontyokat pelletekkel, bojlikkal. Mivel óriási a konkurenciaharc a gyártók között, ezért féltve őrzik a recepteket, komoly előkészületek árán tudtunk csak bemenni a Dunai Horgászok üzemébe.







A gyárban minden kézzel készül, még az etetőanyag, aromák csomagolása is © Dombóvári Tamás/Bors

Ha nekünk ízlik, a halnak is fog

A gyárba belépve rögtön egy óriási daráló tárult elénk, amely az etetőbe, csalikba kerülő szemes hozzávalókat (kukorica, búza, pellet, különböző lárvák) őrli por állagúra. Ez a szerkezet két óra alatt képes egy tonna takarmányt ledarálni.







© Dombóvári Tamás/Bors

Ez hatalmas segítség. Két évvel ezelőtt, amikor belevágtunk a vállalkozásunkba, egy jóval kisebb gépen dolgoztunk, akkor egy teljes napunk ráment, mire sikerült leőrölnünk ekkora mennyiséget – fogalmazott a Borsnak a Dunai Horgászok egyik tulajdonosa, Bilig Norbert. Az íz és színvilág megálmodása a profi folyóvízi horgász, Jakubecz Kálmán reszortja, aki hosszú hónapokig teszteli csapatával a termékeket, mire piacra kerülnek. Általában egyszerre két-három újdonság kerül a bol­tok polcaira.

Több tízéves tapasztalatom alapján ítélem meg, mire jönnek a halak a Dunán. Szenvedélyes pecás vagyok, egy évben körülbelül 360 napot horgászok – mondta a sikeres horgász. – A csalikészítés során nézzük a termék állagát, színvilágát és természetesen az ízét is ellenőrizzük. Utóbbit ugyanúgy kóstolással állapítjuk meg, mint egy szakács az ételt. Ha nekünk ízlik, akkor a halaknak is fog. Ezek a termékek csak olyan alapanya­- got tartalmaznak, ami emberi fogyasztásra alkalmas, így semmi bajunk nem lehet tőle. Még ha elsőre ta­-lán furcsán is hangzik egy átlagembernek, hogy selyemhernyólárva vagy apró rák ke­rül a számba.







Nemcsak a horgászok, hanem a halak körében is népszerűek ezek a csalik © Dombóvári Tamás/Bors

Tisztaság az elsődleges

Bár a csalikat általában a halak fogyasztják, az üzemben mégis fontos higiéniás előírásoknak kell megfelelni. Az ott dolgozóknak nem csak a koronavírus miatt kötelező a maszk, gumikesztyű használata. Ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mintha emberi élelmiszereket állítanának elő.







Bilig Norbert, Lakházi Gergő és Jakubecz Kálmán nemcsak üzlettársak, hanem barátok és rokonok is egyben © Dombóvári Tamás/Bors

Az alapanyagok felcímkézve, egymástól elkülönítve sorakoznak a polcokon. Miután elkészültek a csalik, alapos tisztításon kell átesniük a gépeknek, hiszen az új termékek ízvilága nem keveredhet egymással . Az elkészült, évi körülbelül 20 tonna halkaja pedig a raktárba kerül, ahonnan futár segítségével jut el a 97 viszonteladóhoz.