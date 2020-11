Bojlival eredtünk az óriáspontyok után

Magyarország egyik legkedveltebb horgászmódszere kétségkívül a bojlizás. Ez a technika azért is örvend óriási népszerűségnek, mert erre a csalira kapnak rá legnagyobb eséllyel a kapitális pontyok.







A rutinos bojlis horgász legnagyobb fogása ez a 19,8 kilós ponty volt © Saját

Hetvenéves csemege

Hazánkban körülbelül tíz éve indult hódító útjára, pedig már az 1950-es évek óta kedvelt pontycsali Európában. Mint a legtöbb újítás, ezt is az angoloknak köszönhetjük, igaz, a technika fejlődésével hetven év alatt rengeteget finomodott a módszer, de egy dolog állandó maradt: a hatalmas pontyok. A bojli abban különbözik a többi csali­tól, hogy a „golyóban” minden olyan táplálék (halliszt, magvak, olajok) megtalál-ható, amire a tíz kiló feletti bajszosoknak szükségük van.

Elsősorban azért kezdtek nagy méretű csemegékkel horgászni, hogy távol tartsák az etetéstől a kisebb pontyokat, keszegeket, mert ezek a halak nem tudták felvenni a csalit, így továbbálltak – mondta a Borsnak Kraksner Mátyás, a Cat & Carp Smoke Team horgásza, akinek legnagyobb fogása egy 19,8 kilós tükörponty volt.







Egy puszi a halnak, és máris mehet vissza © Saját

Türelemjáték

Bár a bojlizás kevésbé mozgalmas, mint más módszerek, hiszen akár egy napig is bent van a csalink kapásra várva, a nagy halak kárpótolnak minden unalmas percért. Mivel ezzel a technikával óriásokat foghatunk, ezért a szerelékünket is érdemes felkészítenünk a kapitális bajszosokra. Sokkal erősebb, mégis rugalmasabb, könnyebb botokra és távdobó orsókra van szükségünk, emellett a damil vastagsága is fontos. Ne válasszunk 0,25-ös méretnél vékonyabbat, valamint használjunk fonott előkét!







Türelmesnek kell lennünk, akár egy napig is várhatjuk a kapást © Saját

A sekély esélyes

A november még kiválóan alkalmas arra, hogy húsz kiló feletti pontyokat fogjunk. A kopoltyúsok készülnek a téli, ínséges időszakra, ezért igyekeznek minél több táp­lálékot magukhoz venni, hogy átvészeljék a fagyokat.

Hideg vízben a nagyobb pontyok már a minőségi táplálékot keresik, így nem muszáj túlbonyolítanunk, például extra aromával ízesítenünk a bojlinkat. A vermelési időszakban én általában a sötét színű, fűszeres ízvilágú csalikra esküszöm. Nekem a kagylós, rákos, chilis, csirkés csalik jöttek be a legjobban – fogalmazott Kraksner, aki hozzátette: a horgászat megkezdése előtt érdemes eltölteni egy kis időt a vízparton, hogy feltérképezzük, hol tanyázik a hal. – Ha látunk egy kövér gyűrűzést, jó eséllyel egy bajszos mutatta meg magát. Sokszor a lehűlő vízben keresik a sekélyebb, még melegebb részeket, ilyenkor nappal érdemes megpecázni ezeket a helyeket.







A nagy méretű csali távol tartja a kisebb halakat © Saját

Mi is az a bojlizás?

Ez a módszer a csaliról, azaz a bojliról kapta a nevét. A horog mellé kötött golyó formájú táplálék tartalmaz minden olyan alapanyagot, ami vonzza a pontyokat. A technika népszerűségét annak köszönheti, hogy hatalmas, akár 20 kiló fe­letti fogások sem ritkák.

Így kössön nagyhalas szereléket!

A kapitális pontyokhoz az egyik legsokoldalúbb szerelék, a combi rig. A merev előke miatt nem gubancolódik, mégis a horog előtti lágy részt könnyen fel tudja szívni a hal. Bármilyen csalikombinációval eredményesen használhatjuk.

1. lépés: Kössön egy kis hurkot a fonott damil végére! Arra húzza fel a csalit, és rögzítse a horoghoz egy csomómentes kötéssel (lásd a rajzon)!

2. lépés: Húzzon egy 1,5 cm-es zsugorcsövet a horog szárára, hogy a kötést is védje!

3. lépés: Hajlítsa meg a csövet, és gőz felett melegítse kicsit, hogy úgy is maradjon!

4. lépés: Csináljon egy hurkot a minofil zsinórból!







© Saját

5. lépés: Fűzze át a hurkon a megkötött előkéjét, és közel a horoghoz fogja össze a két damilt! A fonott rész hossza a kötés végén alakul ki, ezért érdemes nagyon rövidre állítani ebben a fázisban, majd ötször-hatszor csavarja körbe a hurkon. Ismételje meg kétszer-háromszor visszafelé is!

6. lépés: Ha végzett, ellentétes irányból fűzze vissza a hur- kon a zsinórt, végül erősen húzza meg!

7. lépés: Rakjon a kötésre ólompasztát, és gyúrja hengeressé!







© Saját

8. lépés: A monofil zsinór másik végére kössön egy forgókapcsot!