Sinkovits Imre lánya képtelen feldolgozni gyermeke halálát

Sinkovits Mariann lánya, Hegedüs Olimpia 2020 szeptemberében, 39 évesen, szívinfarktusban hunyt el. A színművésznő a Borsnak elárulta, fiuk, az ifjabb Hegedüs Csaba, illetve négy gyermeke némi gyógyírt jelent a család fájdalmára. Ugyanakkor ez a karácsony is olyan visszafogottnak, ezzel együtt meghittnek ígérkezik, mint az előző évek ünnepei.

Sinkovits Imre lánya, Sinkovits Mariann családját súlyos tragédia érte 2020-ban Fotó: Fortepan /Fortepan / Hunyady József

A fiam, Csabika remekül ellát majd bennünket. Feleségével Surányban élnek, négy gyermeket nevelnek. Nagyon ügyes a konyhában, különösen a húsételeket készíti el művészi gonddal. Életem párja, Csaba (Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó, a szerk.) a húslevest és a kínai ételeket szereti, azok is az ünnepi asztalra kerülnek

- mondta a felejthetetlen színészóriás, Sinkovits Imre és Gombos Katalin színésznő lánya.

Mariann és a férje leszoktak arról, hogy játékokkal lepjék meg az unokákat, inkább némi pénzt csúsztatnak a borítékba.

Ez praktikusabb, hiszen manapság már a ruházkodás sem olcsó, majd Csabikáék tudják, mire van nagyobb szükség. Amúgy ezt a fajta „ajándékozást” édesapámtól lestem el, mondhatom: családi örökségről van szó

- árulta el Mariann.

Sinkovits Mariann és Hegedüs Csaba 50 éve vannak együtt

- Jövőre lesz házasságkötésünk ötvenedik évfordulója. Idén a fa alá teszem Csaba kedvenc kölnijét, mellette pedig óratartó dobozát dugom el, persze egy ajándékkal megtöltve. A fél évszázad során már több karórát kapott tőlem, azok mellé kerül egy újabb – árulta el Mariann, aki párjával együtt szülei és nagyszülei sírját és természetesen Olimpia szentendrei temetőben található nyughelyét is meglátogatja.

- Vallásos nevelést kaptam, ezért a karácsonyi éjféli misén ott leszek Csabával az óbudai Újlaki-templomban, mert ez a legkegyeletteljesebb órája az ünnepnek – búcsúzott Sinkovits Mariann, aki nem titkolta, máig képtelen feldolgozni lánya halálát.