Sinkovits Imre lánya képtelen feldolgozni gyermeke halálát

Sinkovits Mariann lánya, Hegedüs Olimpia 2020 szeptemberében, 39 évesen, szívinfarktusban hunyt el. A színművésznő a Borsnak elárulta, fiuk, az ifjabb Hegedüs Csaba, illetve négy gyermeke némi gyógyírt jelent a család fájdalmára. Ugyanakkor ez a karácsony is olyan visszafogottnak, ezzel együtt meghittnek ígérkezik, mint az előző évek ünnepei.
A fiam, Csabika remekül ellát majd bennünket. Feleségével Surányban élnek, négy gyermeket nevelnek. Nagyon ügyes a konyhában, különösen a húsételeket készíti el művészi gonddal. Életem párja, Csaba (Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó, a szerk.) a húslevest és a kínai ételeket szereti, azok is az ünnepi asztalra kerülnek
- mondta a felejthetetlen színészóriás, Sinkovits Imre és Gombos Katalin színésznő lánya.
Mariann és a férje leszoktak arról, hogy játékokkal lepjék meg az unokákat, inkább némi pénzt csúsztatnak a borítékba.
Ez praktikusabb, hiszen manapság már a ruházkodás sem olcsó, majd Csabikáék tudják, mire van nagyobb szükség. Amúgy ezt a fajta „ajándékozást” édesapámtól lestem el, mondhatom: családi örökségről van szó
- árulta el Mariann.
- Jövőre lesz házasságkötésünk ötvenedik évfordulója. Idén a fa alá teszem Csaba kedvenc kölnijét, mellette pedig óratartó dobozát dugom el, persze egy ajándékkal megtöltve. A fél évszázad során már több karórát kapott tőlem, azok mellé kerül egy újabb – árulta el Mariann, aki párjával együtt szülei és nagyszülei sírját és természetesen Olimpia szentendrei temetőben található nyughelyét is meglátogatja.
- Vallásos nevelést kaptam, ezért a karácsonyi éjféli misén ott leszek Csabával az óbudai Újlaki-templomban, mert ez a legkegyeletteljesebb órája az ünnepnek – búcsúzott Sinkovits Mariann, aki nem titkolta, máig képtelen feldolgozni lánya halálát.
