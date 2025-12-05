Kábítószer miatt körözik Káté Gyula világbajnok magyar bokszolót

Körözi a rendőrség Káté Gyula korábbi kiváló ökölvívót. A juniorok között világbajnok, többszörös magyar bajnok sportoló fényképe a police.hu körözési listáján jelent meg. Káté ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs, kábítószer birtoklása miatt keresik.

Káté Gyula fotója a rendőrség oldalán Fotó: police.hu

Káté Gyula a 2000-es évek elejének legsikeresebb magyar amatőr bokszolója volt, világ- és Európa-bajnokságokon is bronzérmet szerzett.

Káté Gyula egy olimpián szerepelt

Részt vett a 2012-es, londoni olimpián, ahol a 16 között búcsúzott.