Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kábítószer miatt körözik Káté Gyula világbajnok magyar bokszolót

Káté Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 11:40 / FRISSÍTÉS: 2025. december 05. 11:40
fényképvilágbajnok
A korábbi sportoló fényképe a rendőrség körözési listájára került fel. Káté Gyula ökölvívóval szemben napok óta elfogatóparancsot adtak ki.

Körözi a rendőrség Káté Gyula korábbi kiváló ökölvívót. A juniorok között világbajnok, többszörös magyar bajnok sportoló fényképe a police.hu körözési listáján jelent meg. Káté ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs, kábítószer birtoklása miatt keresik.

Káté Gyula fotója a rendőrség oldalán Fotó: police.hu

Káté Gyula a 2000-es évek elejének legsikeresebb magyar amatőr bokszolója volt, világ- és Európa-bajnokságokon is bronzérmet szerzett. 

Káté Gyula egy olimpián szerepelt

Részt vett a 2012-es, londoni olimpián, ahol a 16 között búcsúzott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu