Megszólalt a börtönt is megjárt magyar olimpiai bajnok

Farkas Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 17:35
Magyar Birkózók Szövetségbirkózás
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó a börtönből való 2014-es szabadulása óta inkább kerülte a nyilvánosságot. Farkas Péter most a Magyar Birkózók Szövetsége YouTube-csatornáján szólalt meg, összefoglalta a karrierjét.
Farkas Péter mindent elért a kötöttfogású birkózásban. 1988-tól 1996-ig szerepelt a magyar válogatottban, amelynek tagjaként olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet nyert. Pályafutása után 2004-ben őrizetbe vették, mert a gyanú szerint egy ismerősével kábítószer-ültetvényt üzemeltettek 2001 és 2004 között. Négy évvel később első fokon öt év fegyházra ítélték, majd azt követően másfél évig szökésben volt. Bujkálása idején, 2009-ben másodfokon hét évre súlyosították büntetését. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó 2014 augusztusában szabadult, és azóta csak ritkán szólalt meg nyilvánosan.

farkas péter
Farkas Péter az 1992-es barcelonai olimpián aranyérmet nyert Fotó: Nemzeti Sport

Most kivételt tett, a Magyar Birkózók Szövetsége YouTube-csatornáján összefoglalta a karrierjét, és azt is elárulta, jelenleg mivel foglalkozik.

Autókereskedésem van, autókat szállítok Németországba

 - árulta el az 57 éves egykori birkózó.

Az is elárulta, hogy sokat változott a sportága. Az ő idejében a birkózásból nem lehetett egzisztenciát teremteni, mert nem számított kiemelt sportágnak, így az éveken át tartó fogyasztást és önsanyargatást sem bírták 28-30 éves koruknál tovább. Manapság más a helyzet, nem ritka, hogy a birkózók 35-36 évesen is versenyeznek.

A teljes beszélgetést Farkas Péterrel az alábbi videóban tekintheted meg

 

 

