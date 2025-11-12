Gólyahír: megszületett a népszerű kézis babája! - Fotó

Örömhírrel jelentkezett közösségi oldalán a győri férfi kézilabdacsapat, ugyanis apa lett az ETO University jobbszélsője, Krakovszki Zsolt - szúrta ki a Kisalfold. A csapat Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett játékosuk első gyermeke, Zente Zsolt.
Üdv a külvilágban kicsi angyal! Gratulálunk a szülőknek!
- olvasható a bejegyzésben, melyhez egy tündéri fotót is csatoltak a büszke édesapáról.
