Gólyahír: megszületett a népszerű kézis babája! - Fotó

Örömhírrel jelentkezett közösségi oldalán a győri férfi kézilabdacsapat, ugyanis apa lett az ETO University jobbszélsője, Krakovszki Zsolt - szúrta ki a Kisalfold. A csapat Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett játékosuk első gyermeke, Zente Zsolt.

Üdv a külvilágban kicsi angyal! Gratulálunk a szülőknek!



- olvasható a bejegyzésben, melyhez egy tündéri fotót is csatoltak a büszke édesapáról.



