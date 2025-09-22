Újra szerelmes, gyermekeket akar a gyilkos olimpiai bajnok

Oscar Pistoriusra újra rátalált a szerelem. A dél-afrikai paralimpiai futóbajnok, akinek gyermekkorában mindkét alsó lábszárát amputálták 12 éve egy végzetes éjszakán gyilkolta meg akkori kedvesét, Reeva Steenkampot. A gyilkosságért 13 és fél évet kapott, de csak nyolcat töltött le belőle, tavaly szabadult a börtönből.
A gyilkos Pistorius szabadulása óta nagybátyja pretoriai házában él, de nehezen talál munkát rovott múltja miatt. Jelenleg a Holland Reformteplomban végez önkéntes tevékenységet. Időközben megismerte az üzleti tanácsadó Rita Greylinget, aki sokak szerint kísértetiesen hasonlít Reeva Steenkampra.
A Marca írásából kiderül, hogy az atléta most családot alapítana, és minden vágya az, hogy gyermekei szülessenek Ritától.
