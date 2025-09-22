Újra szerelmes, gyermekeket akar a gyilkos olimpiai bajnok

Oscar Pistoriusra újra rátalált a szerelem. A dél-afrikai paralimpiai futóbajnok, akinek gyermekkorában mindkét alsó lábszárát amputálták 12 éve egy végzetes éjszakán gyilkolta meg akkori kedvesét, Reeva Steenkampot. A gyilkosságért 13 és fél évet kapott, de csak nyolcat töltött le belőle, tavaly szabadult a börtönből.

Oscar Pistorius nyolv évet ült gyilkosságért börtönben Fotó: Pool

A gyilkos Pistorius szabadulása óta nagybátyja pretoriai házában él, de nehezen talál munkát rovott múltja miatt. Jelenleg a Holland Reformteplomban végez önkéntes tevékenységet. Időközben megismerte az üzleti tanácsadó Rita Greylinget, aki sokak szerint kísértetiesen hasonlít Reeva Steenkampra.

Oscar Pistorius has reportedly found a new woman just months after he was released on parole 11 years after he murdered Reeva Steenkamp. The convicted killer is said to be dating his family friend Rita Greyling, 33 pic.twitter.com/oLwKdImVF5 — Anne Tootill (@toot5000) December 15, 2024

Pistorius régóta szeretne gyereket

A Marca írásából kiderül, hogy az atléta most családot alapítana, és minden vágya az, hogy gyermekei szülessenek Ritától.