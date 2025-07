Ezt nehéz elhinni, elbúcsúzott, mégis visszatért az olimpiai bajnok magyar világsztár

Ha eddig kételkedtünk benne, akkor most már elhihetjük: igenis, Cipruson is létezik vízilabda. Legalábbis ide, az APOEL csapatához igazolt a világ egyik legjobb játékosa, aki ráadásul tavaly már vissza is vonult. Az olimpiai bajnok Varga Dénes 38 évesen reaktiválta magát, s a szigetországban folytatja pályafutását, ahol a helyiek szerint földrengést okozott.

Az olimpiai bajnok Varga Dénes (balra) közel 20 évig erősítette a magyar válogatottat / Fotó: APOEL

Varga tavaly a párizsi olimpia negyedik helye után jelentette be visszavonulását, a válogatott mellett a Ferencvárosnak is búcsút intett. Tavasszal ugyan Amerikában szerződést kötött egy csapattal, de arra senki nem gondolt, hogy nyáron Cipruson köt ki. Pedig ez történt: a helyiek szó szerint világsztárként fogadják Vargát, akit 2019-ben a sportágban a világ legjobbjának választottak.

Ez nem csak egy hatalmas aláírás, hanem egy földrengés a vízilabdában

- írták a ciprusiak.

Üzent az olimpiai bajnok

A klasszis maga is arról beszélt, érkezésével az egész sportág nyerhet Cipruson.

Várom, hogy az APOEL-nél hozzájárulhassak a ciprusi vízilabda fejlődéséhez

– szólalt meg Varga Dénes egy néhány másodperces videóüzenetben.