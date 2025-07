Műteni kell? Napokon belül eldől a Fradi sztárjának a sorsa

Hirdetés: Vízilabda-láz Szingapúrban – magyar csapatok a vb-n

A vizes vb-n ismét színre lépett a magyar vízilabda – ráadásul duplán! A férfi és a női válogatottunk is éremesélyesként szállt medencébe Szingapúrban, és eddig nem is okoztak csalódást. A lányok Cseh Sándor vezényletével lendületben vannak, míg a férfiaknál Varga Zsolt együttese szintén komoly célokkal érkezett: a dobogó a minimum, az arany pedig nem elérhetetlen. A helyszín egzotikus, a meccsek pörgősek, a hangulat forró – és ahogy mindig: most is jó érzés magyarnak lenni a vízparton. A világbajnokság dübörög