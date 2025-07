"Ezt nem engedetjük meg" - Robbie Keane kipakolt a Fradi pontvesztése után

– Igen, most is sikerült, és az előző szezonban is a kupában. Nehéz mérkőzés volt, de hál'istennek sikerült megszereznünk egy pontot. Tudtuk, hogy kevésszer fogunk elérni a kapuhoz, mert a Fradi ellen nem könnyű, így távolról is próbálkoztunk, szerencsére összejött. Keményen védekeztünk, előrefelé az egyéni kvalitásokra építettünk – mondta a meccs hőse, Molnár Rajmund.

A vendégcsapatból Ötvös Bence elmondta: nem a játékukon, csak a helyzetkihasználáson múlt a győzelem elmaradása:

– Nyilván nem ezért jöttünk, győzni szerettünk volna. Amire készültünk, az ült, kontrolláltuk a meccset, csak az hiányzott, hogy berúgjuk a helyzeteinket.