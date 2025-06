Szoboszlai Dominik nem titkolja, folyamatosan bulizik - Videó

Szombat délután Budapesten a Bálna teraszán rendezték a Red Bull Four 2 Score bajnokság döntőjét, ahol Szoboszlai Dominik is megjelent. A Liverpoollal angol bajnoki címet szerzett magyar játékos a rendezvény arcaként tűnt fel, néhány mondatban összefoglalta a szezonját, és azt is bevallotta: a Premier League-elsőség megünneplése hat napja tart, és a válogatott összetartásáig lesz még egy kis lazítás.

Szoboszlai Dominik számos aláírást kiosztott Fotó: Bányász Árpád

"Az ünneplés folyamatosan tart, amíg nem megyek a válogatotthoz folytatom is. Megpróbálunk olyan eredményt elérni a nemzeti csapattal, amire mindenki vár. Remélem, hogy jövőre eredményesebbek leszünk a BL-ben Liverpoollal" - monda Szoboszlai, akit várandós felesége, Buzsik Borka is elkísért a rendezvényre.

A magyar válogatott csapatkapitánya afféle menedzser szerepében is tetszelgett, hiszen a tornán barátai Dominaters néven rúgták a bőrt, és tanácsaival folyamatosan segítette a csapatot.

Szoboszlai Dominik volt a szombati rendezvény sztárvendége Fotó: Bányász Árpád

„Szokatlan érzés volt kívülről figyelni a meccseket. Ritkán fordul ilyen elő, legfeljebb akkor, ha a cserepadon ülök” – tette hozzá nevetve.

A különleges szabályrendszerű, pörgős kispályás torna fináléjába öt selejtező legjobbjai kerültek be – de valljuk be, a legtöbben nem csak a gólok miatt érkeztek. Már kora délutántól kígyózó sorok álltak Szoboszlai körül: szurkolók, gyerekek, felnőttek – mindenki egy aláírást vagy közös fotót szeretett volna. A hivatalos program szerint fél órát szánt volna a közönségtalálkozóra, ám végül több mint két órán át állta a rohamot. a helyszínen.

A magyar válogatott június 6-án, pénteken 19.30 órától Svédországot fogadja a Puskás Arénában barátságos mérkőzésen.