Az olimpiai bajnok is elismerte, Shane Tusup nem erre számított, így dolgozik a magyar tehetséggel

Három hónapja a Budapesti Honvéd bejelentette, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége, a 16 évesen már Európa-bajnok és olimpikon Jackl Vivien Shane Tusuppal folytatja a pályafutását. Az amerikai edző a világ legjobbját faragta korábban Hosszú Katinkából, egy pár is voltak, a kapcsolatuk azonban később nagyon elmérgesedett.

Shane Tusup idáig csak félig-meddig edzi Jackl Vivient Fotó: Budapesti Honvéd SE

Nem egyszerű Shane Tusup mellett

Jackl számára a váltás – új klub, új uszoda, új edző, új, sokkal profibb háttér – túl sok volt az életében, ezért egyelőre nem engedték rá teljesen a durva edzéseiről is ismert Tusupot. A Honvéd az úszásban Európa-bajnok Jacklt ezért nagyon óvatosan egyengeti, ezért mindössze hetente kétszer edz Shane Tusup mellett, a többi edzést Hutkai Dániel irányítja - idézi a Blikket az Origo. A hírt a klubelnök, Gergely István is megerősítette, illetve elmondta, hogy Shane állítja össze így is az úszó versenynaptárát, az éves edzéstervet.

Nem kétséges, Vivien óriási tehetség, de az olimpia óta sem fizikálisan, sem mentálisan nem volt ahhoz megfelelő állapotban, hogy meg tudjon felelni a követelményeknek, amiket az amerikai edzővel való közös munka igényel. Mi jól ismerjük Shane-t, értékeljük a teljesítményét, tisztában vagyunk vele, miben erős, de az is igaz, hogy olyan versenyzőkkel tud igazán eredményesen dolgozni, akik százszázalékosan elkötelezettek, mindent félre tudnak tenni a siker érdekében.

Ugyanakkor a kétszeres olimpiai bajnok pólós megnyugtatott mindenkit, Jackl Vivien mindent megkap, ami a nyári, szingapúri vizes világbajnokság felkészüléséhez kell.