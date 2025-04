Gyárfás Tamás kitálalt Hosszú Katinkáról és Shane Tusupról

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen 7 év börtönbüntetésre ítélte Gyárfás Tamást felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt a Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása miatt indult büntetőperben.

Gyárfás Tamás 2016-ban távozott az úszó szövetség éléről Fotó: Hatlaczki Balázs

Gyárfás 1993-tól 23 éven át a Magyar Úszó Szövetség elnöke volt, majd elmérgesedett a viszonya az úszókkal. Hosszú Katinka és társai 2016-ban közös nyilatkozatban kérték a távozását. A 76 éves egykori médiavállalkozó lemondott, és a történet kapcsán a Friderikusz podcastben elárulta, szerinte Shane Tusup állt az akkori ügy mögött.

"Kaptam egy impulzust, hogy jobb, ha félre állok. Nem Katinka volt az igazi szellem, hanem az akkori edzője, férje, Shane Tusup, akinek stílusa, hangvétele vitatható volt, de fantasztikus, mit hozott ki Katinkából, meg kell hajolni, bámulatos volt. Katinka utazott, mert mindenhova hívták, és kérte, hogy a szövetség is támogassa, és a gyúrójának is fizessük a költségeit, és erre azt mondtam, - lehet, hogy bután - hogy a gyúrót miért nem te fizeted, hiszen annyi pénzt keresel ezeken a világkupákon. Majdnem egy órát beszéltünk telefonon, szerintem Tusup gyújtotta fel, mert nem volt akkora ügy (...). Felajánlottunk neki 14 millió forint támogatást, a többi úszó is kapott, állást én szereztem neki, szponzort is próbáltam, és a gyúrónál én kicsinyes voltam, mert nem tudok kibújni a bőrömből.

Ez a kettős, Tusup és Katinka mindenki fölé nőtt, de én nem akartam megkülönböztetett bánásmódot

- mondta Gyárfás többek között a beszélgetés során.