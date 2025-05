A pokolba kívánták a Fradi-szurkolók, most őt választották a legjobbnak

Azt tudjuk, hogy a szurkoló hamar felejt, ám hamar meg is tud bocsájtani. Alekszandar Pesics volt már minden a Fradi-tábor szemében, csak akasztott ember nem, holott a szerb csatár egészen addig, amíg Dejan Sztankovics mondvacsinált okból ki nem tette őt a Fradi keretéből. Addig Varga Barnabás alternatívájaként termelte a létfontosságú gólokat – ki tudná feledni a szerb Csukaricski ellen lőtt parádés találatát, amivel a Fradi továbbjutott a Konferencialiga csoportküzdelmeiből –, utána azonban még a csapattal sem edzhetett.

Kubatov Gábor adta át az április legjobbjának járó díjat Pesicsnek Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Pesics a legeredményesebb Fradi-csatár Robbie Keane keze alatt

Pesics nem adta fel, foggal-körömmel küzdött, ám csak percekre kapott bizonyítási lehetőséget. Elmaradtak a gólok, a szurkolók pedig minden fórumon kikezdték, mondván, ha valaki, hát ő nem Fradi-szint. A csatár és nyugodtan mondhatjuk, a Fradi szerencséjére a zöld-fehérek mestere, Robbie Keane nem figyelt ezekre a hangokra, és megadta a bizonyítási lehetőséget az edzéseken önmagát széthajtó Pesicsnek. És ez a húzás nagyon bejött, hiszen a korábban lesajnált és agyonszidott Pesics eredményesebb Keane alatt, mint Varga Barnabás vagy a brazil Matheus Saldanha.

Pesics góljai és különleges gólörömei

A szerb a győriek elleni, 2-2-re végződött hazai bajnokin talált be először a kapuba, majd márciusban még egymás után három NB I-s meccsen zörgette meg a hálót, a Kecskemét ellen duplázott. A Nyíregyháza ellen szintén kettőt vágott Pesics, aki az Újpest elleni Magyar Kupa negyeddöntőben, valamint a bajnokin is betalált a derbin, melyet aztán az MTK elleni kupaelődöntőben és a bajnokin szerzett góljai követtek.

És ahogy jöttek a gólok, valamint a különleges gólörömök – leutánozta Keane gólörömét, illetve a neki gólpasszt adó Vargának és Saldanhának kipucolta a cipőjét –, a közönség is elfelejtette a nehéz hónapokat.

Pesics a gólpasszért cserébe kipucolta képletesen a brazil Saldanha cipőjét Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Ferencváros minden hónapban megszavaztatja a szurkolóit, ki legyen egy adott hónap legjobbja. Lőn csoda, senki sem csodálkozott azon, hogy a beérkezett szavazatok alapján éppen a szerb csatár nyerte el a díjat. Pesics ugyanis áprilisban kirobbanó formában játszott, és összesen hatszor mattolta ellenfeleink védelmét. Ma már ott tart, hogy az a hír vele kapcsolatban, ha egy meccsen nem talál be az ellenfelek hálójába. Szükség is lesz a gólerős játékára, hiszen a Fradi előtt létfontosságú mérkőzések állnak: három bajnoki illetve a kupadöntő.

