Rablástól is tartanak: Szoboszlai titkos helyre költözik, a hotelből se tehette ki a lábát

Noha Szoboszlai Dominik csak július 11-én (jövő kedden) kezdi meg felkészülést új klubjában a 2023/24-es szezonra, addig is sűrű a programja. Többek között az új otthonát is ki kell választania, ahová beköltözik szerelmével, Gécsek Fannival.

Gécsek Fanni és Szoboszlai Dominik tavaly karácsony előtt, az EM Sports ügynökség gáláján Fotó: Nemzeti Sport

A Liverpool 70 millió euróért (26 milliárd forint) megszerzett új magyar futballistájának a héten lesz még egy útja Lipcsébe (ott össze kell pakolnia és elbúcsúzni mindenkitől), majd Budapestre is hazaugrik a liverpooli munkaezdés előtt. Az egyik legfontosabb teendője mégis az lesz, hogy kiválassza új, angliai otthonát. Ebben nagy segítségére lehet egykori salzburgi csapat- és szobatársa, Erling Haaland, aki már egy éve a Manchester Cityt erősíti.

Szoboszlai máig jó kapcsolatot ápol a világ jelenlegi legtöbbre értékelt focistájával (a PSG-s Kylian Mbappéval holtversenyben Haalandot 180 millió euróra, azaz 67 milliárd forintra értékeli a Transfermarkt.

– Megkaptam az üzenetét, beszéltünk már. Olyannyira, hogy Erling Haaland az ingatlankeresés ügyében is adott tanácsot, és nagyon is könnyen megeshet, hogy szomszédok leszünk. Megtudtam tőle, hogy több játékos is éppen Manchester és Liverpool között félúton egy nyugodt övezetben él, ahol megőrizhető a privát szféra – árulta el a Nemzeti Sportnak adott interjújában Szoboszlai.

A nyugodt lipcsei évek után hozzá kell szoknia a Liverpool-sztároknak kijáró sokkal nagyobb felhajtáshoz is. Ennek csak az előszele volt, hogy a Vörösökhöz igazolása után "ajánlották, javasolták" neki, maradjon a hotelszobájában, ne menjen vacsorázni sehova, mert felismernék és nem hagynák nyugton.

Azt sem véletlenül emelte ki, hogy Haaland nyugodt helyet ajánlott neki, ahol nem sértik meg a Premier League-sztárok magánszféráját. Ilyen például a Manchester és Liverpool közé eső idilli falu, Hale Barns (Liverpooltól is csak mintegy 50 kilométernyi távolságra), ahol a Manchester Unitedtől tavaly a Juventushoz igazolt Paul Pogba luxusvilláját vette meg a norvég City-csatár. Ez a hely festői szépségű környékéről, és előkelő negyedének jómódú lakóiról híres.

Titkolják a focisták otthonait a rablóbandák miatt

Ahogy Haalandét, más futballcsillagok otthonának pontos helyét is minden eszközzel titkolják, így lesz ez vélhetően Szoboszlaiéval is. Ennek oka nem csak a nyugalmuk és a magánszférájuk megőrzése, hanem a személyi és anyagi biztonságuk is.

A szigetországban évek óta egymást érik a sztárfocisták otthonainak kirablásai, amíg azok köztudottan máshol (meccsen, edzőtáborban, valamilyen tornán) szerepelnek. A gyanú szerint erre szervezett bűnbandák szakosodtak. Legutóbb például múlt decemberben, a katari világbajnokságról utazott haza Raheem Sterling (Chelsea) az angol válogatott negyeddöntője előtt, mert fegyveres rablók támadtak otthon a családjára Manchesterben, és érthetően úgy érezte, a neje és a gyermekei mellett a helye. Két éve már lecsuktak egy háromfős rablóbandát, amely számos focista házába betört Anglia észak-nyugati részén.