"Sosem látjuk" - Szoboszlai videója miatt összevesztek a drukkerek

Szoboszlai Dominikról mindenki tudja, a játéka mellett külön figyelmet fordít a megjelenésére is. Nem veti meg a luxust, legyen szó akár gépkocsiról, vagy ruházatról, kiegészítőkről. A haja pedig alaposan átalakult, amióta Liverpoolba igazolt. Szoboszlai másfél év alatt megnövesztette frizuráját, s szakálla is lett. A szurkolók véleménye persze megoszlik, melyik fazon áll jobban a magyar játékosnak. Egy hétvégi videó alatt is ez történt.

Szoboszlai az utóbbi hónapokban már hajgumival focizik / Fotó: DeFodi Images

A Liverpool több focistája a vasárnapi, West Ham elleni bajnoki előtt fodrásznál járt. Szoboszlai Dominik mellett a borbély székébe ült többek között Harvey Elliott, Kosztasz Cimikasz és Vitezslav Jaros is. Szoboszlai hajkoronáján jól láthatóan csak igazítottak, a pozitív és negatív kritika persze így is megtalálta a magyar játékost.

Szoboszlait sosem látjuk olyan fotón, amelyen ne úgy nézne ki, mint egy Armani-modell

- írta egy kommentelő a Tiktokon, s persze olyanok is akadtak, akik újra rövid hajjal szeretnék látni a liverpooli kedvencet.