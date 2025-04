Újra hatott az átok, sokkoló egybeesés a pápa halála és egy focicsapat sikerei között

A húsvéthétfőn, életének 89. évében ehunyt Ferenc pápa már a hetedik katolikus egyházfő volt, akinek a halálát (vagy a távozását) a feljutásával megjósolta egy olasz focicsapat, az US Avellino 1912 – hívja fel a figyelmet a hátborzongató véletlenre a Magyar Nemzet.

Ferenc pápa hazájában a San Lorenzo pártoló tagja volt, Olaszországban a Torinóból kivándorolt apja hatására a Juventusnak szurkolt Fotó: AFP



A futballrajongó Ferenc pápa 2013 óta volt a katolikus egyház feje. A szentatya két nappal azután vesztette életét, hogy Olaszországban feljutást ünnepelhetett a másodosztályba (Serie B) az US Avellino 1912 focicsapat. A két dolognak látszólag semmi köze egymáshoz, ám az Avellino immáron sorozatban hatodszor jutott fel abban az évben, amikor éppen pápaváltás volt.

Ferenc pápa már a hetedik

Az 1912-ben alapított campaniai klub 1944-ben újjáalakult, és ezt követően kezdett el nagyobb sikereket elérni. Többször is feljutott a harmadosztályba, így 1958-ban és 1963-ban is – előbbi évben XII. Piusz, utóbbiban XXIII. János pápa vesztette életét. 1978-ban történelmet írt az Avellino, hiszen első alkalommal jutott fel az élvonalba (Serie A), éppen abban az évben, amikor VI. Pál pápa, majd bő egy hónappal később a frissen megválasztott I. János Pál pápa is elhunyt.

A csapat tíz éven át szerepelt az első osztályban, ám az 1988-as kiesése óta nem sikerült visszajutnia. A folytatásban inkább a másod- és a harmadosztály között ingázott az Avellino, 2005-ben például éppen feljutott a második vonalba – ugyanabban az évben, mint amikor elhunyt II. János Pál pápa. Nyolc évvel később, 2013-ban ismét a Serie C-ben ünnepelhetett feljutást a klub, ebben az évben XVI. Benedek lemondott a pápai trónról. Utóbbi egyházfőt követte I. Ferenc pápa, aki húsvéthétfőn hunyt el – éppen, miután az Avellino szombaton bebiztosította a Serie C bajnoki címét és ezáltal a feljutást a másodosztályba.

I. Ferenc pápa ráadásul kapcsolatban állt az avellinói focicsapattal, idén januárban például éppen a klubnál járt, ahol megáldotta az együttest, és alá is írt egy mezt.

Vasárnap így jutott fel az Avellino a Serie B-be: