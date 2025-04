„Milák Kristóf komolyan készült” - Kós Huberttel csatázik a kétszeres olimpiai bajnok

Szerdától szombatig Kaposváron rendezik az úszók 127. nagymedencés országos bajnokságát, ahol a sportág színe java, olimpiai aranyérmesek, világ- és Európa-bajnokok ugranak medencébe. Párizsi ötkarikás bajnokaink közül Milák Kristóf és Kós Hubert például 50 és 100 pillangón (előbbi számban pénteken, utóbbin szombaton) csatáznak egymás ellen. Dr. Hargitay András, a magyar úszósport első világbajnoka, olimpiai bronzérmese elárulta, képtelen lenne tippelni a csatájukra.

Kós Hubert és Milák Kristóf együtt ünnepelt Párizsban Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

- E kérdésben tanácstalan vagyok, nem tennék egyikőjükre sem nagy pénzt, elvégre Milák tenerifei, majd olaszországi – utóbbi magaslati volt - edzőtáborozás után érkezik, Kós pedig az Egyesült Államok egyetemi, NCAA bajnokságában hozta parádés formáját. Milák 100 és 200 pillangón olimpiai aranyérmes, vb- és Eb-címeket is gyűjtött szép számmal, és a hírek szerint komolyan készült. Az viszont más kérdés, hogy kellőképpen felkészült-e? Talán sokakat meglep, hogy a sprinttávon, 50 pillén is próbálkozik, noha az a táv nem olimpiai szám. Viszont a nyári szingapúri vb-n abban a számban is aranyérmet osztanak, azaz miért ne mérné fel a jelenlegi állapotát? Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban tanuló, sportoló Kós 100 pillangón revánsot vehet a tavalyi belgrádi Eb-n Miláktól elszenvedett igen szoros vereségéért – hangzott egykori szövetségi kapitányunk nyilatkozata.

Hargitay felsőfokokban szólt a 200 háton tavaly párizsi olimpiai aranyérmet kiharcolt Kós Egyesült Államokban jegyzett eredménysoráról. Arról, hogy három egyéni yardos viadalon diadalmaskodott, méghozzá nem is akármilyen kiváló időkkel. Érdekesség viszont, hogy ezen a sikertávján ezúttal nem indul a somogyi fővárosban.

- Viszont rajtkőre lép 200 vegyesen, ami jelzés arra, hogy abban a számban vannak elképzeléseik a jövőt illetően Bob Bowman edzővel – jegyezte meg Hargitay András.