Milák Kristófot óriási presztízsvereség fenyegeti

Kós Hubert jutott a legjobb idővel a 100 méteres pillangóúszás szombat délutáni döntőjébe. Az úszók kaposvári országos bajnokságának délelőtti előfutamaiban a szám párizsi olimpiai bajnoka, Milák Kristóf jelentős különbséggel elmaradt a rivális idejétől: míg Kós 51,48 másodperc után csapott célba, Milák 52,97-tel végzett.

Milák Kristóf az esti döntőben visszavág Kós Hubertnek 100 pillangón? / Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Kettejük újabb ütközete az úszó ob záró napjának slágere 100 pillangón – emeli ki a Magyar Nemzet. Tavaly a párizsi olimpia előtt, a belgrádi Európa-bajnokságon már volt egy komoly összecsapásuk ebben a számban, akkor Milák mindössze 14 századdal megelőzte Kóst, így jöttek be az első két helyen. Ezúttal viszont az ob előfutamaiban Kós nagyon elverte Milákot.

Milák presztízsveresége lehet, ha a döntőben is kikap Kóstól, hiszen a 100 pillangó Milák felségterülete. A 2017-es budapesti vb-n ebben a számban robbant be a nemzetközi élmezőnybe, amikor 17 évesen ezüstérmes lett. Később ugyan főleg 200 méteren aratta a legnagyobb sikereit, de a 2022-es budapesti vb-n már 100-on is aranyat szerzett, tavaly a párizsi olimpián pedig már meg is fordult a mérleg: a rövidebb távon lett bajnok, 200-on pedig ezüstérmes.

Kós és Milák is megúszták a vb-szintet

Kós Hubert elsősorban hátúszó, az utóbbi világversenyeken eddig egyértelműen arra fókuszált, és abban érte el a nagy sikereit. Innen nézve igen érdekes lehet, hogy az esti ob-döntőben is meg tudja-e előzni az elmúlt időszakban betegségekkel is küszködő Milákot – mindenesetre a Magyar Nemzet cikke emlékeztet: a nyári szingapúri vb-re már mindketten teljesítették a szintidőt 100 pillangón.