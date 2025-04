Különleges este, Kós Hubert összecsap az öccsével

A tavaly 200 háton olimpiai bajnok Kós Hubert 2022-ig, amíg idehaza Magyarovits Zoltán tanítványaként készült, 200 vegyesen volt a legjobb, abban szerezte felnőttpályafutása első aranyát nagy világversenyen a római Európa-bajnokságon. Most ezen a távon is elindult a magyar bajnokságon, és a szerdai előfutamát rögtön megnyerte, 2:03,45 perccel az első helyen jutott be az esti döntőbe.

Családi verseny: Kós Hubert az öccse ellen versenyezhet Fotó: Koncz Márton

Ami igazán különleges volt, hogy az ötödik helyen Kós Olivér jutott be a fináléba 2:04,58 perces egyéni csúccsal, ő pedig nem más, mint Kós Hubert öccse. A 2005-ös születésű, 20 éves Olivér korábban rendszeresen feltűnt Kós Hubert legnagyobb sikereikor a lelátón a szüleikkel, 2023-ban a messzi Fukuokában is a helyszínen szurkolt bátyjának, aki akkor lett világbajnok 200 háton Japánban.

Most viszont nem nézte őt a lelátóról, hanem remek időt úszva továbbjutott az ifjabb Kós, ami azt jelenti, hogy a 200 vegyes ma esti döntőjében a Kós testvérek közvetlenül is összecsaphatnak egymással. A szám fináléja 17.00-kor kezdődik (tv: Duna World).