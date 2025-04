Megrendítő csönd, így emlékeztek Garami Józsefre a pécsi kispadnál – Videó

Csendes gyertyagyújtással emlékezett meg a PMFC a legendás mesteredzőről, Garami Józsefről, akinek halálhírét kedd délelőtt közölte a klub - jelentette a Baranya vármegyei hírportál. A megemlékezésre több tucatnyian érkeztek, többek között fiai, az egyesület elöljárói, korábbi játékosai, tisztelői, hogy búcsút vegyenek a pécsi labdarúgás pápájától, aki 85 évesen szenderült örök álomra.

Garami József emlékére égtek a mécsesek a pécsi kispadnál Fotó: Löffler Péter/BAMA.hu

A kiváló szakvezető a PMSC-vel Magyar Kupát nyert, s emellett egy bajnoki ezüstöt és bronzot is bezsebelt, majd az MTK-nál is ikonná vált. A kék-fehérekkel és a Ferencvárossal is ünnepelt bajnoki címet, s kupasikert. Pécsi időszaka alatt Garami a szövetségi kapitányi pozíciót is betöltötte az A-válogatottnál.