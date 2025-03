Szoboszlainak beszólt a volt magyar kapitány; sörrel lazított a válogatott játékos

Szoboszlai nem nyert semmit idén

Lothar Matthäus szerint egész Magyarország büszke lehet a Liverpoolban a legmagasabb szintre jutott Szoboszlai Dominikra. Ugyanakkor korábbi szövetségi kapitányunk emlékeztette is napjaink legjobb magyar futballistáját.

Lothar Matthäus Budapest után Münchenből is figyelemmel kíséri Szoboszlai Dominikot Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A manapság televíziós szakkommentátorként dolgozó legendakicsit megcsipkedte a Pool klasszisát:

Nézem a mérkőzéseiket, sokat van játékban, de ne feledjük, még semmit sem nyert az idén a Liverpoollal, egyetlen trófea sincs a vitrinben. Szóval, keményen kell dolgoznia – üzente Szoboszlainak a sportág hajdani nagysága.

Szoboszlai fodrásznál járt

Szoboszlai Dominik teljesítményben szintet lépett az idei szezonban Liverpoolban. Arne Slot rendszerébe tökéletesen beleillik a középpályás, aki az elmúlt hetekben már a kapura is egyre veszélyesebb, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy először pályafutása során egymást követő két Premier League-találkozón (Manchester City, Newcastle United) talált be. A 24 éves futballista nemcsak a játéka, hanem a kinézete miatt is rendkívül népszerű a közösségi médiában. Szoboszlai az elmúlt hónapokban növesztette a frizuráját, legújabb fodrásznál való látogatása után pedig elszabadultak az indulatok a TikTokon.

Szoboszlai Dominik frizurája megosztotta az internetet Fotó: Catherine Ivill - AMA

Gulácsiék sörrel is készültek

Mini-edzőtáborba utazott a Lipcse, hogy csapatépítő jellegű összetartással javulson a gárda formája. A játékosok mindent bevetnek Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesébél.

– Csapatként összerázódni, kicsit kizökkenni a felkészülés megszokott ritmusából, sok időt tölteni együtt, összeülve elbeszélgetni a szezon hátralévő részéről, mindez csak jót tehet nekünk.

Minden játékost szeretettel meghívok, hogy esténként leüljünk, igyunk egy söröcskét és megdumáljuk mindazt, ami fontos a bajnokság hajrájában.

A fiatalok kinyithatják a fülüket és meghallgathatják némelyikünktől, hogy mi a lényeg, és hogy együtt átvészelhetjük ezt a krízist, fordulatot hozhatunk – mondta a német válogatott David Raum.

