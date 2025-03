"Van esély a játékára" - Sallaiért aggódnak a magyar szurkolók

Csak feltételezéseim vannak arról, hogy mi okozhatta az egészségügyi panaszt. Az biztos, hogy februárban, a Fenerbahce elleni bajnoki meccsen, amit odakinn személyesen láttam, nem tűnt teljesen egészségesnek, ezért cserét is akart kérni. Megeshet, hogy a lovaglóizma tapadása környékén jelentkezik a fájdalom, és az a kisebb terület be is gyulladhat. Amikor Svájcban futballoztam, magam is effélével bajlódtam, de akkor egy sebészorvos ötperces műtéttel, egy apró vágással végleg meggyógyított