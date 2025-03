Geráék a pályán kívül lendültek támadásba, Dzsudzsákék hatalmas gondban lehetnek

A válogatott szünetet követően a múlt héten kiesési rangadóval folytatódott a labdarúgó NB I. A 25. forduló első mérkőzésén a sereghajtó Kecskemét hazai pályán szenvedett 3-1-es vereséget a Debrecentől. A találkozónak ugyan hiába van már több napja vége, mégis könnyen lehet, hogy változni fog a végeredmény, miután a lila mezes együttes óvást nyújtott be.

A Kecskemét óvást nyújtott be a Debrecen ellen Fotó: Bús Csaba

Gera Zoltánék szerint az egyik DVSC játékos, Vajda Botond jogosulatlanul lépett pályára a találkozón. A Loki fiatal futballistája szerezte csapata második gólját és végig a pályán volt.

Íme a Kecskemét hivatalos óvása

„Indoklásunk szerint a Debreceni VSC színeiben jogosulatlanul lépett pályára Vajda Botond, aki a bajnokság folytatása előtt meghívást kapott az U21-es magyar válogatottba, ahonnan aztán menet közben sérülésre hivatkozva visszatért klubjához. A FIFA irányadó szabályozása szerint – a nemzeti válogatottak érdekének védelmében – a válogatottat idő előtt elhagyó játékos 5 napig automatikusan nem léphet pályára klubcsapatában a nemzetközi program végeztétől számítva. Ennek a kitételnek a játékos nem felelt meg ebben az esetben.

A DVSC elleni bajnoki után klubunk már több jelzést is kapott arra vonatkozóan, hogy az említett szabály sérült, és a játékos jogosulatlanul lépett pályára, így jutottunk arra alapos mérlegelés után, hogy kérelmet nyújtunk be a szövetséghez igazunk alátámasztása érdekében.

Klubunk számára a nemzeti csapat érdekei mindig kiemelt helyen állnak. Akár akkor, amikor a játékosokat meghívják, akár akkor, amikor külföldi előre lépési lehetőség adódott korábbi játékosaink előtt, akiket szűkös lehetőségeink ellenére sosem akadályoztunk meg abban, hogy magasabb szintre lépjenek, amiből a magyar válogatott is profitált.

Jelen kiesési rangadó előtt is így volt ez, hiszen az összetartás előtt még kisebb sérüléssel küzdő Botka Endre végig a magyar válogatott rendelkezésére állt, míg Driton Camaj kedd este is pályára lépett a montenegrói együttesben a pénteki bajnoki előtt, így gyakorlatilag két hétig nem számíthattunk a játékosra a fontos meccs előtt a napi munka során. A helyzethez most is és korábban is mindig örömmel alkalmazkodtunk, hiszen a játékosok mellett klubunknak is büszkeség, ha egy országot képviselhetnek játékosaink, ezen elv mentén dolgozunk a jövőben is.