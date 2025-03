Pánik a reptéren, Gulácsi Péterék egészsége is veszélybe került

Rossz szájízzel zárta a hétvégét az RB Leipzig csapata a Bundesligában. A tabellán jelenleg "csak" hatodik helyen álló lipcseiek óriási harcot vívnak a BL-pozícióért, ezért nyerni kellett volna az ötödik Freiburg otthonában. A 0-0-s döntetlen után legfeljebb annak örülhettek Gulácsi Péterék, hogy nem kaptak ki. A meccs után kiderült, a vártnál nagyobb a baj.

Gulácsi csak annak örülhetett, hogy nem kapott gólt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bild arról számol be, hogy vírus ütötte fel a fejét a lipcsei keretben. Már a meccs előtt kidőlt a sorból a gyomorbántalmakkal küszködő Christoph Baumgartner és Lukas Klostermann, valamint Marco Kurth segédedző és Franziska Pietschmann csapatmenedzser is - írja a Magyar Nemzet.

A helyzet odáig fajult, hogy az említett négyest fel sem engedték többiekkel a csapatbuszra. Előkerültek a maszkok, jöhettek a biztonsági intézkedések. A vírusos csoportot külön kisbusszal szállítottá el a stadionból, s a repülőn is elkülönítették a többiektől.

Gulácsi a rangsor élén

Gulácsi Péter legfeljebb annak örülhet, hogy már a 12. meccsét hozta le a szezonban gól nélkül. Ebben a szezonban vezeti a kapusok rangsorát, megelőzi Manuel Neuert, a Bayern világbajnokát is. A freiburgi mérkőzést Gulácsihoz hasonlóan Orbán Willi is végigjátszotta, a válogatott védő egy sárga lapot is kapott.