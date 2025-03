Sose lesz vége, Cristiano Ronaldo húsz éve keseríti a magyarokat

Fordulatos párharcot játszott egymással a portugál labdarúgó-válogatott és Dánia a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében. Az odavágót 1-0-ra utóbbi nyerte, a visszavágó végül hosszabbításba torkollott, amit végül Portugália húzott be 5-2-re ezzel továbbjutott. Mindez azt is eredményezi, hogy a Cristiano Ronaldóék jutottak be abba a világbajnoki selejtezős csoportba, amelyben a magyar válogatott is szerepel. Ronaldo eddig szinte csak szép emlékeket őriz a magyarokról.

Cristiano Ronaldo eddig veretlen a magyar válogatott ellen Fotó: AFP

A 40 éves világklasszis a pályafutása során hatszor találkozott a magyar nemzeti együttessel, ez idő alatt öt győzelmet szerzett, és egyszer könyvelhetett el döntetlent. Ronaldo mind a négy világbajnoki selejtezőjét behúzta a magyarok ellen, ezeken a találkozókon két gólt és két gólpasszt jegyzett. A 2021-es Európa-bajnokságon két góllal járult hozzá a portugálok 3-0-s győzelméhez. Egyedül rossz emléke a 2016-os Eb-n elért 3-3-as döntetlen, ahol bár Ronaldo két góllal és egy gólpasszal jelentkezett, olyannyira ideges volt a csapatára, hogy Dzsudzsák Balázs gólja után elképesztő dührohamot kapott.

Ronaldo magyar klubcsapatok ellen is játszott

A legendás támadónak klubszinten is lehetnek emlékei a magyarokról. Még 2005 augusztusában, a Manchester United játékosaként a Bajnokok Ligája selejtezőjében játszott a Debrecen ellen. Mindkét találkozó 3-0-s angol győzelemmel ért fel, Ronaldo egy gólt és egy gólpasszt tudott felmutatni a Loki ellen. 2020 novemberében már a BL csoportkörében találkozott a Ferencvárossal. A Fradi hazai pályán 4-1-re kikapott az olaszoktól, Torinóban azonban majdnem összejött a pontszerzés (1-2). Ronaldo, hasonlóan a Debrecenhez, a Fradi ellen is egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.