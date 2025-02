Ezért ünneplik Szoboszlait, csattanós választ adott a legenda beszólására

Tavaly szeptemberben Arne Slot vezetőedző, most Jamie Carragher klublegenda kritikájára válaszolt góllal Szoboszlai Dominik. Miután a holland tréner és az angol exvédő is hiányolta az elismerten hasznos játékából a gólokat, a Liverpool magyar középpályása a lehető legjobban, a pályán válaszolt nekik: előbb az AC Milannak (3-1) talált be a Bajnokok Ligájában, most pedig az angol Ligakupa-elődöntő visszavágóján, a Tottenham 4-0-s kiütéséből vette ki a részét vastagon, csapata második találatával is.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt és remekül játszott a Tottenham ellen / Fotó: Getty Images

Szerencsére amivel eddig is mindenki elégedett volt, most sem változott: Szoboszlai a gólján kívül is nagyon hasznosan játszott.

Szoboszlai a gólján túl is remekelt

Lábbal és fejjel is többször veszélyeztette a Spurs kapuját (volt egy les miatt érvénytelenített gólja); támadásban és védekezésben szintén a legjobbak közé tartozott. Megválasztották a meccs legjobbjának, és a statisztikai mutatóival kitűnt a mezőnyből.

Dominik Szoboszlai today:



• 90 minutes played

• ⁠1 goal

• ⁠36/40 (90%) accurate passes

• ⁠5 key passes (!)

• ⁠3/3 long balls

• ⁠2 big chances created

• ⁠2/3 successful dribbles

• ⁠7 duels won

• ⁠3 tackles pic.twitter.com/YBzad3tpSR — Anfield Sector (@AnfieldSector) February 6, 2025

Öt kulcspasszából kettő hozta ziccerbe a társait; a passzai 90 százaléka volt pontos (ebből 3/3 sikeres hosszú indítás); háromból két csele sikerült; megnyert hét párharcot és háromszor szerzett labdát.

Íme, egy összefoglaló videó Szoboszlai megmozdulásaiból:

Dominik Szoboszlai vs Tottenham Hotspur (H) - MOTM Performance pic.twitter.com/hcRAmQIA19 — ⚖️ (@M4TTH3WMURD0CK) February 7, 2025

Ebben a szezonban Szoboszlai már az ötödik gólját szerezte a Liverpool tétmérkőzésein (31-szer játszott és 5 gólpasszt is adott). A sérülésekkel nehezített tavalyi bemutatkozó évében összesen 45 meccsen 7 gól és 4 gólpassz jött össze neki.