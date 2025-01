Szoboszlai Dominikról döntöttek Liverpoolban, erre vártak a drukkerek

Könnyűnek tűnő hazai meccsel folytatja bajnoki szereplését Angliában a Liverpool. Szoboszlai Dominik éllovas együttese a 18. helyen álló Ipswich gárdáját fogadja, a vendégek legutóbb odahaza kaptak ki 6-0-ra a Manchester Citítől. Nem sokkal a meccs előtt az is eldőlt, milyen formában láhatjuk ma a pályán a Pool magyar középpályása.

Szoboszlai alapember Liverpoolban Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai egy hete kezdő volt a Brentford ellen, a Lille-lel vívott BL-meccsen is az első perctől ott volt a pályán. Arne Slot menedzsernek három helyre öt kiváló kiváló középpályása van, de most nem taktikázott. A legerősebb sorral áll fel, melyben természetesen ott lesz Szoboszlai Dominik is.