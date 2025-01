Marozsán őrületes meccsen vert kiemeltet az Australian Openen

Marozsán Fábián óriási bravúrral bejutott a harmadik fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A világranglista legelőkelőbb helyén (59.) jegyzett magyar teniszező az év első Grand Slam-tornájának 17. kiemeltjét, az amerikai Frances Tiafoe-t győzte le 3 óra 17 perc alatt, 6:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:1-re.

Marozsán Fábián a Tiafoe elleni meccsen, az Australian Open 2. fordulójában Fotó: Getty Images

Marozsán az első körben a brazil Thiago Seyboth Wild ellen nyert maratoni, ötszettes meccset Melbourne-ben, mint ahogy Tiafoe is több mint négy órán át küzdött első győzelméért a nyitányon (Arthur Rinderknech ellen). A fáradtság most kissé meg is látszott mindkettejük játékán, különösen a negyedik játszmában. Éljátékosunk több bréklabdát hárított, majd a legjobbkor elvette ellenfele adogatójátékát, ezzel másodszor is egyenlített és döntő szettre kényszerítette az esélyesebb amerikait.

Ebben Marozsán ott folytatta, ahol a negyedik játszmát abbahagyta, sőt! Kétszer brékelve Tiafoe-t 5:0-ra elhúzott és végül 6:1-gyel nyert, azaz szenzációs győzelemmel bejutott a harmadik fordulóba. Ez a pályafutása eddigi legjobb teljesítménye valamely Grand Slam-tornán, ahol most először múlt felül top 20-as játékost.