Hű, de kínos: össztűz zúdult a nézhetetlen kézi-vb-re

Az egyetlen nem európai csapat, amely éremért küzdhet, Egyiptom. Katar 2015-ben megvásárolt csapattal lett vb-ezüstérmes, de ebben belejátszott, hogy a vb-t is Katar rendezte. Azóta a sportág az arab országban borzalmasan visszaesett. Tunézia 20 évvel ezelőtt vb negyedik volt, meg lehet nézni, most hol tartanak. Dél-Korea még a legjobb nyolc között volt az 1997-es vb-n, most a mezőny egyik leggyengébb tagja. Miközben Európa egyre erősebb lesz, a világ többi részén a sportág folyamatosan elsorvad.

Jön a magyar-holland csoportdöntő

A magyar válogatott vasárnap (20:30, tv: M4 Sport) Hollandia ellen játssza az utolsó csoportmeccsét, ami nem csak az első helyről dönt, de meghatározhatja a csapat további sorsát a tornán. Az esélyekről Ancsin Gábor, Mikler Roland és Ligetvári Patrik nyilatkozott a Magyar Nemzetnek:

