„Túl jó, bivalyerős” – Gulácsi edzője végre tisztázta a helyzetet

Tavaly ilyenkor még arról írt a német sajtó, hogy a súlyos sérüléséből felépülve a kispadon ragadt Gulácsi Péter többé nem védheti az RB Leipzig kapuját és jobban teszi, ha új csapatot keres magának. A magyar klublegenda mégis kikosarazta az angol Nottingham Forestet, hogy megküzdjön a helyéért Lipcsében. Februárban vissza is tért a Bundesliga-csapatba és azóta jobb mint valaha. Nyáron is hiába szimatolták a kispadra szorulását a 10 millió euróért (4,1 milliárd forint) szerződtetett belga szupertehetség, Maarten Vandevoordt érkezésével: a már temetett Gulácsi maradt az első számú kapus, sőt több mutató alapján a topligák legjobbjai közé tartozik. Marco Rose vezetőedző most, az új év rajtja után tiszta vizet öntött a pohárba, várható-e a gyakran pedzegetett „hatalomátvétel” a kezdőcsapatában.

Marco Rose amondó, amíg Gulácsi Péter így remekel, nem téma a váltás a kapuban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Rose a nyár óta fel-felbukkanó kérdéssel kapcsolatban leszögezte: számára ez jelenleg nem téma, ahhoz túl jól teljesít Gulácsi.

Pete hozott nekünk egy-két meccset ősszel. Gyakran végeztünk kapott gól nélkül, ezért nincs vita a kapusposzttal kapcsolatban.

Igyekszünk felépíteni Maartent, hiszen övé a jövő, sok éven át ő védheti majd a kaput.

Jelenleg viszont egyszerűen van egy bivalyerős Pete Gulácsink

– mondta Marco Rose.

Vandevoordt az őszi idény elején még arról panaszkodott, hogy csalódott, mert első számú kapusnak jött Lipcsébe, ugyanakkor elismerte, hogy Gulácsi személyében remekül teljesítő és a klubnál már tizedik éve szolgáló riválisa van, akitől sokat tanul. A 22 éves, Bajnokok Ligája-korrekorder belga futballista eddig két-két Bundesliga- és Német Kupa-meccsen helyettesítette magyar válogatott vetélytársát, hol annak sérülése, hol a pihentetése okán.

Gulácsi a garancia

Az RB Leipzig szerdán (20:30, tv: Aréna 4) a VfB Stuttgart vendégeként játssza a következő Bundesliga-mérkőzését. Ebben a párosításban már csak Gulácsi miatt is lipcsei sikert ígérnek a statisztikák: a magyar kapus eddig kilencszer védett a Svábok ellen; csak kétszer kapott egy-egy gólt, azaz hétszer „lehúzta a rolót”; és két döntetlen mellett hétszer győzelmet ünnepelhetett.