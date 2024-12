Nagy a baj, Szoboszlai aggódva imádkozik a súlyos sérülés után

Nem elég, hogy az RB Leipzig pénteken 5-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett a Bayern München vendégeként, ráadásul a lefújás előtt súlyos sérüléssel dőlt ki Benjamin Henrichs. Gulácsi Péter és Orbán Willi német válogatott csapattársának – az exlipcsei Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja – egy ártalmatlan szituációban aláfordult a jobb bokája és Achilles-ín-szakadást szenvedett.

Szoboszlai (alul) és barátja, Henrichs: együtt nyertek Német Kupákat, de klub- és válogatott szinten is találkoztak már / Fotó: AFP

A 27 éves, 19-szeres német válogatott Henrichs a pályafutása első ennyire súlyos sérülését szenvedte el. Azóta a közösségi oldalán többek között arról is írt, hogy azt a fájdalmat és azt a hangos durranást, amit az Achilles-ín szakadásánál átélt, senkinek sem kívánja… Istenhívőként bízik benne, hogy a hétfői műtétje sikeres lesz, és visszatérhet majd a futballpályára – írja a Magyar Nemzet. A focista ebben a szezonban már biztosan nem játszhat.

Rengeteg támogató üzenetet kap, nem csak jelenlegi és korábbi csapattársaitól, de még a rivális kluboktól is.

Maradj erős, Tesó, mi itt vagyunk neked

– kommentelt például Gulácsi, aki a 2022-es keresztszalag-szakadása után különösen tudja, milyen lelkiállapotban lehet most a lipcsei csapattársa.

Gondolatban Szoboszlai is vele van

Henrichsszel nemrég még a tavaly Liverpoolba igazolt Szoboszlai Dominik is együtt játszott, sőt ő volt a legjobb barátja az RB-nél. Néhány magyar szóra is megtanította, ezt onnan is tudhatjuk, hogy az egyik Liverpool-meccs előtt a német egy Instagram-bejegyzésben így bíztatta: „Let’s go kutya!”

Szoboszlai most aggódva imádkozik Bennyért: három piros szíves és négy összekulcsolt kezes hangulatjellel egy Instagram-sztorijában is tudatta, hogy ő is szorít Benjamin Henrichs mielőbbi felépüléséért.