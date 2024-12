Győzelemmel hangolt a Liverpool a hétvégi, Fulham elleni angol bajnokira. Szoboszlai Dominikék kedd este a Gironát győzték le 1-0-ra a Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, ezzel továbbra is hibátlanok a sorozatban. A Fulham elleni találkozót szintén kedvező pozícióból várhatják, a liverpooli szurkolók aznap aligha fognak unatkozni.

A Liverpool bajnokija mellett bokszmeccset is rendeznek a városban / Fotó: AFP

A találkozó délután 16:00-től veszi kezdetét (Spíler1), emellett azonban a városban profiboksz-gálát is rendeznek. Ringbe lép a helyi születésű Natasha Jonas, aki amatőrként vb-bronzig, Eb-ezüstig és Eb-bronzig jutott, profiként 18 meccséből 15-öt megnyert, kétszer kapott ki, és van egy döntetlenje. Az utolsó hat meccsén győzött, bokszolt már a Wembley-ben is, és ő az IBF félnehézsúlyú világbajnoka. Szombati ellenfele, a 35 éves horvát Ivana Habazin pedig a WBC félnehézsúlyú világbajnoka, az ő mérlege 28 meccsből 23 győzelem és öt vereség. Aki a szombati címegyesítő meccsen győz, az IBF-nél és a WBC-nél is világbajnok lesz, írja a Magyar Nemzet.

Van Dijk inspirálja a liverpooli bokszolót

Jonas a bunyó előtt arról is beszélt, hogy milyen lesz Liverpoolban bokszolnia, hasonlatába pedig beleszőtte Szoboszlaiék csapatkapitányát, Virgil van Dijkot.

Liverpoolban harcolni olyan, mintha Virgil van Dijk lennél, és a Milan ellen futballoznál az Anfielden a Bajnokok Ligájában. Hazai pályán a család és a barátok előtt küzdeni egyfajta terhet is jelent, de inkább motivál, inspirál, a biztatás túllendít minden nehézségen

– állította Natasha Jonas.

A liverpooli sportszeretők aligha fognak unatkozni szombaton.