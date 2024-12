Rengetegen adóznak a karácsonykor tragikus hirtelenséggel elhunyt birkózósztárnak, aki mindössze 48 éves korában hunyt el. A korábbi NWA Nehézsúlyú világbajnok Jax Dane december 25-én halt meg egy novemberben elszenvedett szívroham szövődményei miatt - derült ki a National Wrestling Association Instagram-bejegyzéséből.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A Jermey Dane Laymon néven született sztár 2012-ben tört be a profi pankrációba, az NWA Huston tagjaként, The Path of Resistance néven. 2015-ben az NWA nemzeti és nehézsúlyú világbajnoki címét is megszerezte, a világbajnoki címet pedig elképesztő 419 napig tartotta - ez a leghosszabb ideig regnáló bajnok az NWA történetében.

Dane-t feleségét, Evelynda Laymon, mostohafiát, Nicolas és édesapját hagyta hátra, akik „örökké őrizni fogják emlékét” - tette hozzá az NWA posztja.

Az NWA posztja hozzátette: „Dane-re nemcsak a ringben elért figyelemre méltó eredményei miatt emlékeznek majd, hanem a sportág és a birkózótársai iránti rendíthetetlen elkötelezettségéért is. A Lightning One-korszak legkitüntetettebb pankrátora és az NWA korábbi nehézsúlyú világbajnoka, Jax kitörölhetetlen nyomot hagyott az NWA-n és az egész profi pankrátor közösségen”.

Az NWA főnöke, William Patrick Corgan barátként, mentorként és abszolút profiként jellemezte.

Hozzátette: „Jax Dane nagyon szerette a profi birkózást, és bizonyára szerette azokat is, akikkel együtt harcolt és versenyzett. Tudom, hogy az egész Nemzeti Birkózó Szövetség nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy Jax hiányozni fog, és mindent megteszünk, hogy tisztelegjünk előtte, és hogy a családja büszke legyen ránk. Vannak olyan férfiak és nők, akik azért viselik egy bajnok örökségét, mert ilyen magasságokba emelkedtek, és vannak olyanok, akik egyszerűen azért érdemlik ki a bajnokok tiszteletét, mert olyanok, amilyenek. Erre egyszerűen és személyesen azt tudom mondani, hogy Jax ilyen ember volt, és örökké a szívünkben lesz.”

A pankrátor Konnan azt írta, hogy Dane egy nagyszerű srác volt.

Armando Estrada is lerótta kegyeletét, azt írta: „Jeremy és én több mint 20 évvel ezelőtt kezdtünk az OVW-ben, és mindig jó volt vele lenni. Élveztem vele és ellene dolgozni. A gondolataim a családjával vannak”.