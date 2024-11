Kávézót nyitott, ha kell, a pult mögött segít Valter Attila

Valter Attila a magyar férfi országúti kerékpársport állandó főszereplője, akinek a fejlődése már hosszú évek óta töretlen. A Visma Lease a Bike magyar bajnok sportolója idén első magyarként két nagy háromhetes körversenyt (Giro d’Italia, Vuelta) teljesített, közte megnyerte a magyar bajnokságot és negyedik lett az olimpián Párizsban. Az Origónak adott interjújában többek között elárulta, jelenleg megérdemelt pihenését tölti, és legszívesebben civilben is kerékpározik.

Fotó: Árvai Károly

"A szezon végén hagyják, hogy egyből nyaralni, pihenni menjünk, kapcsolódjunk ki ebből a világból, sőt, ezt kérik is. Már napok óta biciklivel járom a várost, megszokásból mérem is a biciklis órán. Szerintem szólni fognak, hogy néha üljek autóba is vagy egyáltalán ne menjek sehova. Szóval ez most tényleg a pihenés időszaka."

Valter Attila kávézót nyitott, ha szükség van rá, beáll a pult mögé, és ingázik Magyarország, valamint Andorra között.

"Néha itt, néha ott. Felosztottam. Most négy hétből kettőt vagyok ott, kettőt itt. Másféle pihenés mindkettő. Budapesten kicsit élettel telibb a pihenés, az meg egy aktív pihenés. Ott nagyon nagy a nyugalom, ott túrázni fogok, a természetben leszek. Két hét alatt Budapesten mentálisan feltöltődöm, biciklivel jövök-megyek, ott meg nincs semmi dolgom. Andorrában majd csak sétálok, elmegyek egy fürdőbe, pihenek, filmeket nézek, playstationözök, lelassulok." - árulta el Valter.