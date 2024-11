Kemény kritikát kapott Hamilton: "Nem szeretjük hallani…"

Jövőre kerül a mozikba a sokak által várt Forma–1-es film, amelynek Brad Pitt lesz az egyik főszereplője. A készítők eltökélt célja, hogy minél életszerűbb legyen az alkotás, emiatt többek között a Magyar Nagydíj versenyhétvégéjén is forgattak. Lewis Hamilton tanácsadóként segíti a stábot, a hétszeres világbajnok legfőbb feladata, hogy minél több fontos versenyzői részletre felhívja a figyelmet. Ennek a társproducer, Jerry Bruckheimer nem mindig örül.

Lewis Hamilton komolyan veszi a munkáját az F1-es film készítésénél Fotó: NurPhoto via AFP

Bruckheimer szerint Hamilton módosítási javaslatai többször emelték a kiadásokat, de mivel nekik is kiemelten számít a precizitás, ezért teljesítik a kéréseit.

„Néha nem szeretjük hallani azokat a dolgokat, amiket mond, mert több pénzbe kerül nekünk kijavítani őket! Ettől függetlenül teljes mértékben benne vagyunk, nagyszerű munkát akarunk végezni, ő pedig mindenképpen segít nekünk ebben” – mondta Jerry Bruckheimer, amit az Origo szemlézett.

Hamilton Brad Pittnek is segít

Bruckheimer végül még azt is felfedte, hogy Hamilton Brad Pittnek is segített az apró részletekkel, például annak kapcsán, hogy mit csinál egy versenyző közvetlenül a leintést követően, de azt is elárulta, hogy már a fülével hallotta, hogy rossz fokozatban vannak.

„Nagyon specifikus részleteket is megosztott velünk. Silverstone-ban a 3-as kanyarnál például második fokozatban mész, de ő hallotta, hogy mi harmadik fokozatban vagyunk. Ő tehát többek között ilyen dolgokat tesz hozzá a filmhez”.

Hamilton sűrű hetekre számíthat, többhetes kihagyás után ugyanis az F1 mezőnye újra versenyez a hétvégén, ezúttal Las Vegasban.