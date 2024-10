Döbbenet lett úrrá a stadionban: könnyek között hagyta el a pályát a válogatott focista - videó

A Tottenham Hotspurs holland labdarúgója, Micky van de Ven sérülést szenvedett a Carabao Kupa nyolcaddöntőjében.

Micky van de Ven idén a Premier League-ben 2 gólpasszt is kiosztott hátvéd létére (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Jonathan Petersson

Mennyire súlyos van de Ven sérülése?

A Tottenham és a Manchester City csatájából a hazaiak jöttek ki győztesként, ám ennek súlyos áldozata volt. A csapat egyik legerősebb középhátvédje, Micky van de Ven egy ütközést követően a földre feküdt és azonnal tudta, hogy baj van. A könnyek között feltápászkodó holland védő ugyanúgy, mint pár hónappal korábban, ezúttal is a combhajlítójához kapott. Az előző szezonban a combhajlító sérülése miatt hónapok hagyott ki, és nagyon úgy tűnik, most is sokáig kényszerpihenőn lesz.

A vezetőedzőn, Ange Postecogloun nagy a nyomás azzal kapcsolatban, hogy megtalálja van de Ven ideiglenes helyettesét a csapatban, és ezzel kapcsolatban a korábbi Everton futballista, Leon Osman is megszólalt:

„Nem javulhatnak, csak rosszabbodhatnak (a combhajlítósérülések). Ha ezt a Spurs-csapatot nézzük, jelenleg Micky van de Ven vitathatatlanul az egyetlen játékos, akit Ange nem akar elveszíteni.”

Valószínű, hogy a román hátvéd, Radu Dragusin fogja váltani van de Ven-t a posztján, amíg a holland vissza nem tér sérüléséből, de az sem kizárt, hogy a veteránnak számító 33 éves Ben Davies lesz Cristian Romero párja a védelemben.