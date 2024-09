Belülről szivárogtattak, elúszott Schumacher utolsó esélye

Vészesen fogynak a szabad helyek a Forma–1 2025-ös mezőnyében, most már csupán az RB-nél, illetve a Saubernél van egy-egy kiadó ülés. Előbbinél biztos, hogy Liam Lawson és Daniel Ricciardo küzd a pozícióért. Utóbbinál már nyíltabb a verseny. Nico Hülkenberg helye biztos, mellé Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Mick Schumacher és a jelenleg is ott versenyző Valtteri Bottas is esélyes. A hírek szerint a Sauber már döntött arról, hogy ki lesz Hülkenberg csapattársa.

Schumacher erről is lecsúszott, Valtteri Bottas minden bizonnyal marad a Saubernél Fotó: NurPhoto via AFP

A csapat belső ügyeit jól ismerő svájci Blick rutinos tudósítója, Roger Benoit ugyanis arról ír, hogy a Sauber egyik vezető beosztású tagja a Szingapúri Nagydíj két szabadedzése között informálta: Bottas egy évig még az istállónál marad. Benoit megjegyzi, ugyanaz a személy az információ forrása, aki 2022-ben hónapokkal a hivatalos bejelentés előtt közölte vele, az Audi átveszi a csapatot és sajátjaként futtatja majd 2026-tól, szúrta ki az M4 Sport.

Bottasnak ez a 12. teljes szezonja az F1-ben, 2017 és 2021 között a Mercedesnél versenyzett, azonban Lewis Hamilton mellett nem tudott világbajnoki címet szerezni, 2019-ban és 2020-ban második lett az összetettben. A Saubernél az idei a harmadik szezonja.

Mick Schumacher számára minden ajtó bezárult

Schumacher 2021-ben és 2022-ben már szerepelt a királykategóriában, akkor a Haast erősítette. A 25 éves pilóta nagyon szeretne visszakerülni a mezőnybe, ám jövőre gyakorlatilag az összes kapu bezárult előtte. A legnagyobb esélye az Alpine-nál lett volna, az istálló azonban bejelentette, hogy 2025-ben Pierre Gasly mellett Jack Doohannel vágnak neki az idénynek. A Williamsnél szintén felmerült a neve, ahol átmeneti megoldás lett volna a szezon végéig, miután a csapat kirúgta Logan Sargeantet. A befutó végül Colapinto lett, így Schumacher erről is lecsúszott.

Mick idén a hosszú távú világbajnokságban (WEC) szerepel, ahol a múlt héten Japánban megszerezte az első dobogóját.