"Hiányozni fogsz" - szomorúan búcsúztak a magyar válogatott focistától

Hat év után elhagyta Freiburgot Sallai Roland, a magyar fociválogatott játékosa. A csatárral kapcsolatban péntek délben jelentek meg hírek, hogy a török Galatasaray együtteséhez igazol, este pedig már be is mutatta az isztambuli klub. Sallai négy éves szerződést írt alá, a törökök 6 millió eurót fizettek érte. Sallai ára lehetett volna drágább is, de szerződése jövőre lejár, így csak most kaphatott érte pénzt klubja. A Freiburg hivatalos oldalán búcsúzott el a magyar focistától.

Mindent köszönünk, légy jó, sok sikert Roland

- írta a Freiburg, melynek színeiben a magyar csatár hat év alatt 27 gólt szerzett é 23 gólpasszt adott.

A freiburgi szurkolók közül többen is értetlenül állnak az átigazolása előtt, s sajnálják, hogy a klub nem hosszabbított szerződést a játékossal.

Sajnálom. Freiburg-zurkoló maradok, de miattad szeretni fogom a Galatát is

- írta az egyik drukker.

"Hiányozni fogsz. Szomorú vagyok, de köszök mindent" - írta egy másik freiburgi szurkoló a klub közösségi oldalán.

Sallai Roland az idei Európa-bajnokságon a magyarok legjobb játékosa volt, várható volt, hogy eligazol Freiburgból.